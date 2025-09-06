Sandra með magnaðan leik í endurkomunni

Sandra Erlingsdóttir lék sinn fyrsta leik fyrir ÍBV í sjö ár er liðið sigraði Fram, 35:30, á heimavelli í fyrstu umferð úrvalsdeildar kvenna í handbolta í dag.
Landsliðskonan hefur leikið í Danmörku og Þýskalandi undanfarin ár en hún kann vel við sig í Vestmannaeyjum og skoraði 13 mörk úr 14 skotum. Birna Berg Haraldsdóttir átti einnig mjög góðan leik fyrir ÍBV og skoraði níu mörk.
Hulda Dagsdóttir og Alfa Brá Oddsdóttir Hagalín voru markahæstar hjá Fram með sjö mörk hvor.
Mörk ÍBV: Sandra Erlingsdóttir 13, Birna Berg Haraldsdóttir 9, Amelía Dís Einarsdóttir 4, Alexandra Ósk Viktorsdóttir 4, Klara Káradóttir 2, Lilja Kristín Svansdóttir 2, Britney Cots 1, Ásdís Halla Hjarðar 1.
Mörk Fram: Hulda Dagsdóttir 7, Alfa Brá Oddsdóttir Hagalín 7, Ásdís Guðmundsdóttir, Valgerður Arnalds 3, Sóldís Rós Ragnarsdóttir 3, Harpa María Friðgeirsdóttir 2, Katrín Anna Ásmundsdóttir 2, Hildur Lilja Jónsdóttir 1, Dagmar Guðrún Pálsdóttir 1, Kristrún Steinþórsdóttir 1.