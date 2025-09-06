Stjarnan úr leik í Evrópu

Stjarnan og Minaur Baia Mare áttust við í seinni leik liðanna í umspili um sæti í Evrópudeild karla í handbolta og lauk leiknum með 27:26-sigri Minaur Baia Mare eftir vítakeppni.
Fyrri leikur liðanna fór 26:26 í Rúmeníu og fara Rúmenarnir í Evrópudeildina.
Stjarnan skoraði fyrsta mark leiksins en Minaur komst yfir í stöðunni 2:1 og var marki yfir alveg þangað til Stjarnan komst 7:6 yfir og aftur 8:7. Gestirnir komust síðan yfir 9:8 og leiddu restina af fyrri hálfleik. Mestur var munurinn 3 mörk en Stjörnunni tókst að minnka muninn niður í eitt mark fyrir hálfleik. Staðan í hálfleik 14:13.
Stjarnan lék án Tandra Más Konráðssonar og Sveins Andra Sveinssonar sem voru meiddir. Vörn Stjörnunnar var frábær til að byrja með en á sama tíma nýttu heimamenn skot sín illa í sókninni. Þegar sóknarleikurinn fór svo að smella var eins og vörn Stjörnunnar dalaði.
Um miðjan fyrri hálfleik datt bæði varnar- og sóknarleikur liðsins niður og í stöðunni 11:8 tóku þeir Hrannar Guðmundsson og Arnar Daði Arnarsson leikhlé. Það virtist virka því Stjörnumenn náðu að minnka forskot Minaur Baia niður í eitt mark fyrir hálfleik.
Gauti Gunnarsson skoraði 6 mörk í fyrri hálfleik fyrir Stjörnuna og varði Sigurður Dan Óskarsson 3 skot en Adam Thorstensen 2 skot.
Hjá gestunum í Minaur Baia Mare voru þeir Stefan Cumpanici og Mollino með þrjú mörk hvor. Darius Catalin Makaria varði 2 skot.
Seinni hálfleikur var áþekkkur þeim fyrri. Gestirnir frá Rúmeníu héldu áfram að leiða með 1-2 mörkum og náðu mest 3 marka forskoti. Stjarnan fékk fjölda tækifæra til að minnka muninn í eitt mark eða jafna en alltaf þegar þangað var komið var eins og sjálfstraustið færi því ekki vantaði færin til að skora.
Þegar 10 mínútur voru til leiksloka var staðan 21:19 fyrir Minaur Baia Mare og Stjarnan í sókn. Þá tókst Stjörnunni að minnka muninn í eitt mark í stöðunni 21:20.
Stjarnan gat síðan jafnað þegar 7 mínútur og 30 sekúndur voru eftir og staðan 21:20 fyrir gestina. Kom þá enn einn kaflinn þar sem glögglega mátti sjá að Stjörnumenn veigruðu sér við að taka af skarið og endaði sóknin með slöku skoti sem vörnin og markvörður gestanna varði.
Sigurður Dan Óskarsson átti frábæran leik í marki Stjörnunnar og hann varði dauðafæri í næstu sókn gestanna og enn og aftur fengu Stjörnumenn tækifæri til að jafna leikinn. Það tókst ekki því dæmdur var ruðningur á Stjörnuna.
Minaur Baia Mare komst síðan tveimur mörkum yfir í 22:20 og kom Sigurður Dan í veg fyrir að gestirnir kæmust þremur mörkum yfir þegar rúmar 3 mínútur voru til leiksloka. Tók þá Hrannar Guðmundsson þjálfari Stjörnunnar leikhlé.
Leikhléið skilaði einhverju því Stjörnumenn minnkuðu muninn í 22:21 og 2 mínútur eftir af leiknum. Sigurður Dan Óskarsson varði síðan í næstu sókn gestanna og enn og aftur fengu Stjörnumenn tækifæri til að jafna leikinn.
Stefan Cumpanici fékk beint rautt spjald fyrir ljótt brot þegar tæpar 2 mínútur voru til leiksloka og fengu Stjörnumenn tækifæri til að jafna leikinn manni fleiri.
Jóhannes Björgvin jafnaði leikinn fyrir Stjörnuna þegar rétt um mínúta var eftir af leiknum. Gestirnir tóku leikhlé og náðu að skora og komast aftur yfir í stöðunni 23:22 þegar aðeins 15 sekúndur voru eftir. Það sættu Garðbæingar sig ekki við og jöfnuðu leikinn á síðustu sekúndu leiksins. Það gerðir Barnabás Rea.
Þurfti því að grípa til vítakeppni. Stjarnan skoraði aðeins úr þremur af 5 vítaskotum sínum en gestirnir skoruðu úr fjórum og unnu því leikinn 27:26.
Gauti Gunnarsson skoraði 7 mörk fyrir Stjörnuna. Sigurður Dan Óskarsson varði 14 skot, þar af eitt úr vítakeppninni.
Stefan Cumpanici skoraði 5 mörk fyrir Minaur Baia Mare og varði Cristian Sincu 5 skot þar af eitt úr vítakeppninni.