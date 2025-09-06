Íþróttir | Handbolti | mbl | 6.9.2025 | 16:15

Stórleikur Íslendinganna í stórslagnum

Ómar Ingi Magnússon var enn og aftur markahæstur hjá Magdeburg.
Ómar Ingi Magnússon var enn og aftur markahæstur hjá Magdeburg. Ljósmynd/EHF

Magdeburg sigraði ríkjandi meistara Füchse Berlin, 39:32, í 3. umferð þýsku 1. deildarinnar í handbolta í Berlín í dag.

Füchse Berlin vann deildina á síðasta tímabili og endaði stigi fyrir ofan Magdeburg en gestirnir voru sterkari í dag.

Ómar Ingi Magnússon var markahæstur hjá Magdeburg með níu mörk, Elvar Örn Jónsson gerði sex og Gísli Þorgeir Kristjánsson fimm og lagði upp fimm til viðbótar.

Evrópumeistararnir í Magdeburg eru með fullt hús stiga eftir þrjá leiki. Stigin voru þau fyrstu sem Füchse Berlin tapar.

mbl.is
Fleira áhugavert
Vill samræma reglur um símabann Brugðist við röð áfalla með auknu fjármagni Arion og utanríkisráðuneytið benda hvort á hitt Pútín: Menn gætu jafnvel lifað að eilífu
Fleira áhugavert
Ekki verið boðið sæti við borðið Krefja doktorsnema í íslensku um íslenskupróf Arion og utanríkisráðuneytið benda hvort á hitt Höfundur Squid Game til Íslands