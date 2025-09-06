Stórleikur Íslendinganna í stórslagnum

Magdeburg sigraði ríkjandi meistara Füchse Berlin, 39:32, í 3. umferð þýsku 1. deildarinnar í handbolta í Berlín í dag.
Füchse Berlin vann deildina á síðasta tímabili og endaði stigi fyrir ofan Magdeburg en gestirnir voru sterkari í dag.
Ómar Ingi Magnússon var markahæstur hjá Magdeburg með níu mörk, Elvar Örn Jónsson gerði sex og Gísli Þorgeir Kristjánsson fimm og lagði upp fimm til viðbótar.
Evrópumeistararnir í Magdeburg eru með fullt hús stiga eftir þrjá leiki. Stigin voru þau fyrstu sem Füchse Berlin tapar.