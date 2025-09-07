Munaði litlu á Akureyri

Nýliðar KA/Þórs hafði betur gegn Stjörnunni, 24:22, í fyrstu umferð úrvalsdeildar kvenna í handbolta á Akureyri í dag.
Jafnræði var á milli liðanna mest allan fyrri hálfleikinn en þegar nokkrar mínútur voru eftir af honum skoruðu heimakonur fjögur mörk á móti engu og komust fjórum mörkum yfir, 13:9.
Þór/KA náði síðan góðri forystu í byrjun seinni hálfleiksins en Stjarnan minnkaði muninn þegar leið á hann og var munurinn aðeins eitt mark þegar þrjár mínútur voru eftir, 22:21.
Þór/KA náði hins vegar að halda út og sigldi sigrinum heim.
Anna Þyrí Halldórsdóttir og Tinna Valgerður Gísladóttir skoruðu sex mörk hvor fyrir KA/Þór.
Mörk KA/Þórs: Anna Þyrí Halldórsdóttir 6, Tinna Valgerður Gísladóttir 6, Susanne Denise Petersen 5, Kristín A. Jóhannsdóttir 3, Rakel Sara Elvarsdóttir 2, Bergrós Ásta Guðmundsdóttir 1, Lydía Gunnþórsdóttir 1.
Varin skot: Matea Lonac 10.
Mörk Stjörnunnar: Brynja Katrín Benediktsdóttir 5, Aníta BjörK Valgerisdóttir 3, Natasja Hammer 3, Guðmunda Auður Guðjónsdóttir 3, Tinna Sigurrós Traustadóttir 2, Vigdís Arna Hjartardóttir 2, Hanna Guðrún Hauksdóttir 2, Rakel Dóróthea Ágústsdóttir 1.
Varin skot: Hrafnhildur Anna Þorleifsdóttir 7, Margrét Einarsdóttir 6.