Framarar til Noregs og Sviss, byrja á heimaleik

Í gær lauk umspilinu fyrir Evrópudeild karla í handknattleik og þar með liggur fyrir hvernig riðill Íslands- og bikarmeistara Fram í keppninni verður skipaður.
Framarar fóru beint í deildina en Stjarnan tapaði með minnsta mun, í vítakastkeppni, gegn Mineur Baia Mare frá Rúmeníu og er úr leik.
Þegar dregið var í riðla í sumar lá fyrir að Fram yrði í D-riðli keppninnar ásamt Porto frá Portúgal, liði Þorsteins Leós Gunnarssonar landsliðsmanns.
Hin tvö liðin verða Elverum frá Noregi og Kriens-Luzern frá Sviss sem unnu sín umspilseinvígi.
Elverum sló út Torrelavega frá Spáni með níu mörkum samanlagt. Elverum hafði unnið heimaleikinn 38:28 en tapaði 29:28 á Spáni um helgina.
Kriens-Luzern sló út Gorenja Velenje með sjö mörkum samanlagt. Svisslendingarnir unnu heimaleikinn um helgina 32:25 eftir að hafa unnið fyrri leikinn í Slóveníu 27:25.
Riðlakeppnin hefst 14. október og Fram byrjar þá á heimaleik gegn Porto en heimsækir Elverum til Noregs viku síðar.