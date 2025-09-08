Íþróttir | Handbolti | mbl | 8.9.2025 | 8:20

Framarar til Noregs og Sviss, byrja á heimaleik

Framarar hefja keppni í Evrópudeildinni með heimaleik gegn Porto 14. …
Framarar hefja keppni í Evrópudeildinni með heimaleik gegn Porto 14. október. mbl.is/Eggert Jóhannesson

Í gær lauk umspilinu fyrir Evrópudeild karla í handknattleik og þar með liggur fyrir hvernig riðill Íslands- og bikarmeistara Fram í keppninni verður skipaður.

Framarar fóru beint í deildina en Stjarnan tapaði með minnsta mun, í vítakastkeppni, gegn Mineur Baia Mare frá Rúmeníu og er úr leik.

Þegar dregið var í riðla í sumar lá fyrir að Fram yrði í D-riðli keppninnar ásamt Porto frá Portúgal, liði Þorsteins Leós Gunnarssonar landsliðsmanns.

Hin tvö liðin verða Elverum frá Noregi og Kriens-Luzern frá Sviss sem unnu sín umspilseinvígi.

Elverum sló út Torrelavega frá Spáni með níu mörkum samanlagt. Elverum hafði unnið heimaleikinn 38:28 en tapaði 29:28 á Spáni um helgina.

Kriens-Luzern sló út Gorenja Velenje með sjö mörkum samanlagt. Svisslendingarnir unnu heimaleikinn um helgina 32:25 eftir að hafa unnið fyrri leikinn í Slóveníu 27:25.

Riðlakeppnin hefst 14. október og Fram byrjar þá á heimaleik gegn Porto en heimsækir Elverum til Noregs viku síðar.

