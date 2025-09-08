Mikil óvissa ríkir um lykilmann ÍR-inga

ÍR-ingurinn Bernard Kristján Owusu Darkoh meiddist á öxl í leik gegn Þór í 1. umferð úrvalsdeildarinnar í Höllinni á Akureyri á föstudaginn.
Þórður Tandri Ágústsson, leikmaður Þórsara, reif þá aftan í öxl Bernards sem lá óvígur eftir en Þórður fékk að líta rauða spjaldið fyrir brotið.
Bjarni Fritzson, þjálfari ÍR-inga, tilkynnti í samtali við Handkastið að meiðslin litu ekki vel út og að leikmaðurinn myndi gangast undir frekari rannsóknir í vikunni.
Bernard er lykilmaður í liði ÍR og skoraði yfir sex mörk að meðaltali í leik í deildinni á síðustu leiktíð.