Íþróttir | Handbolti | mbl | 8.9.2025 | 14:53

Mikil óvissa ríkir um lykilmann ÍR-inga

Bernard Kristján Owusu Darkoh meiddist í leik gegn Þórsurum á …
Bernard Kristján Owusu Darkoh meiddist í leik gegn Þórsurum á dögunum. mbl.is/Eyþór Árnason

ÍR-ingurinn Bernard Kristján Owusu Darkoh meiddist á öxl í leik gegn Þór í 1. umferð úrvalsdeildarinnar í Höllinni á Akureyri á föstudaginn.

Þórður Tandri Ágústsson, leikmaður Þórsara, reif þá aftan í öxl Bernards sem lá óvígur eftir en Þórður fékk að líta rauða spjaldið fyrir brotið.

Bjarni Fritzson, þjálfari ÍR-inga, tilkynnti í samtali við Handkastið að meiðslin litu ekki vel út og að leikmaðurinn myndi gangast undir frekari rannsóknir í vikunni.

Bernard er lykilmaður í liði ÍR og skoraði yfir sex mörk að meðaltali í leik í deildinni á síðustu leiktíð.

mbl.is
