Íslenskur markvörður sá fyrsti í heiminum?

„Ég hef verið að nota gervigreindina að einhverju leyti,“ sagði Einar Baldvin Baldvinsson, markvörður Aftureldingar, í Handboltahöllinni.

Einar Baldvin átti mjög góðan leik þegar Afturelding vann nauman sigur gegn Haukum á Ásvöllum, 28:27, í 1. umferð úrvalsdeildarinnar á dögunum.

Einar Baldvin varði alls 12 skot í leiknum og var með 31 prósent markvörslu.

„Þetta er nýjung,“ sagði Einar Baldvin og tók Guðjón Guðmundsson íþróttafréttamaður undir það og sagði að það væru væntanlega fáir markverðir í heiminum í dag að nýta sér þetta.

„Maður verður að læra á tæknina og þróast með henni,“ bætti Einar Baldvin við.

Einar Baldvin Baldvinsson.
Einar Baldvin Baldvinsson. mbl.is/Ólafur Árdal

