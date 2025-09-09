Íslenskur markvörður sá fyrsti í heiminum?

„Ég hef verið að nota gervigreindina að einhverju leyti,“ sagði Einar Baldvin Baldvinsson, markvörður Aftureldingar, í Handboltahöllinni.
Einar Baldvin átti mjög góðan leik þegar Afturelding vann nauman sigur gegn Haukum á Ásvöllum, 28:27, í 1. umferð úrvalsdeildarinnar á dögunum.
Einar Baldvin varði alls 12 skot í leiknum og var með 31 prósent markvörslu.
„Þetta er nýjung,“ sagði Einar Baldvin og tók Guðjón Guðmundsson íþróttafréttamaður undir það og sagði að það væru væntanlega fáir markverðir í heiminum í dag að nýta sér þetta.
„Maður verður að læra á tæknina og þróast með henni,“ bætti Einar Baldvin við.