Lofsungu Söndru: „Rosaleg frammistaða“

„Þetta var rosalega frammistaða,“ sagði Rakel Dögg Bragadóttir í Handboltahöllinni þegar rætt var um Söndru Erlingsdóttir, leikmann ÍBV.
Sandra, sem er 27 ára gömul, snéri aftur heim úr atvinnumennsku á dögunum og samdi við uppeldisfélag sitt ÍBV á nýjan leik.
Hún átti sannkallaðan stórleik gegn Fram í 1. umferðinni og skoraði þrettán mörk í 35:30-sigri Eyjakvenna í Vestmannaeyjum.
„Þetta er allra besta frammistaða sem ég hef séð frá leikmanni sem er að koma til baka því það er oft erfitt að koma aftur heim,“ sagði Rakel Dögg.
„Hún var algjörlega frábær og ekki nóg með það þá finnst mér hún breyta leikstíl ÍBV-liðsins og það er kominn miklu meiri hraði í þetta hjá þeim,“ sagði Rakel Dögg meðal annars.