Íþróttir | Handbolti | 9.9.2025 | 14:05

Reiðiskast Agnars sem varð til þess að hann fékk sekt

Handboltahöllin

Sandra Erlingsdóttir.

„Ég hef aldrei séð svona tölfræði“

„Hann er bara svekktur út í sjálfan sig þarna held ég,“ sagði Rakel Dögg Bragadóttir í Handboltahöllinni.

Agnar Smári Jónsson var ósáttur þegar hann var tekinn af velli í öruggum sigri Vals gegn Stjörnunni í Garðabænum í 1. umferð deildarinnar.

Agnar fær feita sekt fyrir þetta
Agnar fær feita sekt fyrir þetta

Hann fór af velli með látum og fékk meðal annars tvær mínútur fyrir uppátækið en Ágúst Jóhannsson, þjálfari Vals, tilkynnti í samtali við mbl.is eftir leikinn að Agnar Smári fengi sekt fyrir gjörninginn.

„Hann er væntanlega svekktur með að það að koma inn á í seinni hálfleik, frammistaðan ekki góð, og er svo tekinn aftur af velli,“ sagði Ásbjörn Friðriksson.

„Svona hlutir geta gerst en það er hárrétt að gefa honum tvær mínútur fyrir að henda klístursdollunni í gólfið, þó menn hafi oft sloppið með það í gegnum tíðina,“ sagði Ásbjörn meðal annars.

Agnar Smári Jónsson.
Agnar Smári Jónsson. mbl.is/Eggert Jóhannesson

