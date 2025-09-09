Tveir nýliðar í landsliðinu

Tveir nýliðar eru í sautján manna landsliðshópi kvenna í handknattleik sem Arnar Pétursson þjálfari tilkynnti í dag fyrir æfingaviku framundan og vináttulandsleik gegn Dönum 20. september.
Nýliðarnir eru þær Matthildur Lilja Jónsdóttir úr ÍR og Rakel Oddný Guðmundsdóttir úr Haukum.
Hópurinn er annars þannig skipaður:
Markverðir:
Hafdís Renötudóttir, Val (67/4)
Sara Sif Helgadóttir, Haukum (11/0)
Aðrir leikmenn:
Alfa Brá Oddsdóttir Hagalín, Fram (6/5)
Andrea Jacobsen, Blomberg-Lippe (63/113)
Birna Berg Haraldsdóttir, ÍBV (63/126)
Dana Björg Guðmundsdóttir, Volda (9/20)
Díana Dögg Magnúsdóttir, Blomberg-Lippe (62/81)
Elín Klara Þorkelsdóttir, Sävehof (23/73)
Elín Rósa Magnúsdóttir, Blomberg-Lippe (28/55)
Elísa Elíasdóttir, Val (22/18)
Katrín Anna Ásmundsdóttir, Fram (10/19)
Katrín Tinna Jensdóttir, ÍR (24/10)
Matthildur Lilja Jónsdóttir, ÍR (0/0)
Rakel Oddný Guðmundsdóttir, Haukum (0/0)
Sandra Erlingsdóttir, ÍBV (35/146)
Thea Imani Sturludóttir, Val (89/193)
Þórey Anna Ásgeirsdóttir, Val (47/68)