Ellefu Íslendingar í Meistaradeildinni – stórleikur í kvöld

Ellefu Íslendingar leika í Meistaradeild karla í handknattleik í vetur en fyrsta umferð keppninnar verður leikin í kvöld og annað kvöld.
Sextán lið leika í Meistaradeildinni og leika í tveimur átta liða riðlum. Þar eru því leiknar fjórtán umferðir fram í mars en þá tekur við útsláttarkeppni tólf efstu liðanna.
Sannkallaður stórleikur er í fyrstu umferðinni í kvöld þegar Magdeburg, með þrjá íslenska landsliðsmenn innanborðs, tekur á móti París SG. Magdeburg er ríkjandi Evrópumeistari en liðið vann keppnina í annað sinn á þremur árum í vor með því að vinna Füchse Berlín í þýskum úrslitaleik, 32:26.
Liðin sextán og Íslendingarnir ellefu eru sem hér segir:
A-riðill:
Aalborg (Danmörku) – Ágúst Elí Björgvinsson
Füchse Berlín (Þýskalandi)
Sporting (Portúgal) – Orri Freyr Þorkelsson
Veszprém (Ungverjalandi) – Bjarki Már Elísson
Nantes (Frakklandi)
Kielce (Póllandi)
Dinamo Búkarest (Rúmeníu)
Kolstad (Noregi) – Sigvaldi Björn Guðjónsson, Benedikt Gunnar Óskarsson, Arnór Snær Óskarsson
B-riðill:
Magdeburg (Þýskalandi) – Ómar Ingi Magnússon, Gísli Þorgeir Kristjánsson, Elvar Örn Jónsson
GOG (Danmörku)
Barcelona (Spáni) – Viktor Gísli Hallgrímsson
Pick Szeged (Ungverjalandi) – Janus Daði Smárason
Wisla Plock (Póllandi)
RK Zagreb (Króatíu)
París SG (Frakklandi)
Eurofarm Pelister (Norður-Makedóníu)