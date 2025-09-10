Landsliðsmennirnir drjúgir í Meistaradeildinni

Sporting frá Portúgal gerði góða ferð til Búkarest og sigraði Dinamo, 33:30, í fyrstu umferð í riðlakeppni Meistaradeildar Evrópu í handbolta í kvöld.
Orri Freyr Þorkelsson átti skínandi leik fyrir Sporting og skoraði sjö mörk úr sjö skotum en leikurinn var liður 1. umferðinni í A-riðli.
Í sama riðli vann danska liðið Aalborg fjögurra marka sigur á Veszprém frá Ungverjalandi. Bjarki Már Elísson skoraði sex mörk fyrir Veszprém, fimm af þeim í fyrri hálfleik. Ágúst Elí Björgvinsson kom nær ekkert við sögu hjá Aalborg.