Íþróttir | Handbolti | mbl | 10.9.2025 | 18:27

Landsliðsmennirnir drjúgir í Meistaradeildinni

Orri Freyr Þorkelsson skoraði sjö.
Orri Freyr Þorkelsson skoraði sjö. Ljósmynd/Kristinn Steinn

Sporting frá Portúgal gerði góða ferð til Búkarest og sigraði Dinamo, 33:30, í fyrstu umferð í riðlakeppni Meistaradeildar Evrópu í handbolta í kvöld.

Orri Freyr Þorkelsson átti skínandi leik fyrir Sporting og skoraði sjö mörk úr sjö skotum en leikurinn var liður 1. umferðinni í A-riðli.

Í sama riðli vann danska liðið Aalborg fjögurra marka sigur á Veszprém frá Ungverjalandi. Bjarki Már Elísson skoraði sex mörk fyrir Veszprém, fimm af þeim í fyrri hálfleik. Ágúst Elí Björgvinsson kom nær ekkert við sögu hjá Aalborg.

mbl.is
