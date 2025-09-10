Íþróttir | Handbolti | mbl | 10.9.2025 | 21:05

Nýja merkið ekki á landsliðstreyjurnar

Viktor Gísli Hallgrímsson verður áfram með gamla HSÍ-merkið á sinni treyju á EM í janúar. Ljósmynd/Kristinn Steinn

Handknattleikssamband Íslands kynnti til leiks nýtt merki sambandsins á dögunum.

Sitt sýnist hverjum um nýja merkið en sambandið sendi yfirlýsingu í dag þess efnis að nýja merkið fari ekki á treyjur landsliðanna, í það minnsta ekki strax.

„Formlegt merki HSÍ verður partur af þeirri vegferð og verður m.a. á búningum landsliða okkar á komandi stórmótum í nóvember og janúar,“ segir m.a. í yfirlýsingunni.

Gamla merkið verður því áfram á treyjum landsliðanna á næstu stórmótum þeirra en kvennalandsliðið spilar á HM í lok árs og karlalandsliðið á EM í byrjun næsta árs.

