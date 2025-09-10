Nýja merkið ekki á landsliðstreyjurnar

Handknattleikssamband Íslands kynnti til leiks nýtt merki sambandsins á dögunum.
Sitt sýnist hverjum um nýja merkið en sambandið sendi yfirlýsingu í dag þess efnis að nýja merkið fari ekki á treyjur landsliðanna, í það minnsta ekki strax.
„Formlegt merki HSÍ verður partur af þeirri vegferð og verður m.a. á búningum landsliða okkar á komandi stórmótum í nóvember og janúar,“ segir m.a. í yfirlýsingunni.
Gamla merkið verður því áfram á treyjum landsliðanna á næstu stórmótum þeirra en kvennalandsliðið spilar á HM í lok árs og karlalandsliðið á EM í byrjun næsta árs.