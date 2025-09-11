Afturelding sneri leiknum sér í vil

Afturelding vann HK, 29:26, í 2. umferð úrvalsdeildar karla í handbolta í Kórnum í Kópavogi í kvöld.
Afturelding er komin með fjögur stig eftir tvo leiki en HK er enn án stiga.
HK var mun betri aðilinn í fyrri hálfleik og náði mest sjö marka forystu, 16:9. Afturelding skoraði hins vegar síðustu þrjú mörk hálfleiksins og minnkaði muninn í fjögur mörk 16:12.
Afturelding minnkaði muninn jafnt og þétt þegar leið á hálfleikinn og undir lokin voru Mosfellingar betri og unnu þriggja marka sigur.
Mörk HK: Andri Þór Helgason 5, Ágúst Guðmundsson 5, Örn Alexandersson 4, Haukur Ingi Hauksson 3, Sigurður Jefferson Guarino 3, Hjörtur Ingi Halldórsson 2, Leó Snær Pétursson 2, Styrmir Hugi Sigurðarson 2.
Varin skot: Róbert Örn Karlsson 12, Rökkvi Pacheco Steinnunarson 1.
Mörk Aftureldingar: Harri Halldórsson 5, Ævar Smári Gunnarsson 5, Árni Bragi Eyjólfsson 4, Kristján Ottó Hjálmsson 4, Ihor Kopyshynskyi 2, Oscar Sven Leithoff Lykke 2, Stefán Máni Hjartarson 2, Haukur Guðmundsson 1, Sveinur Olafsson 1, Þorvaldur Tryggvason 1.
Varin skot: Einar Baldvin Baldvinsson 13, Sigurjón Bragi Atlason 1.