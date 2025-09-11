Ágúst Jóhannsson þjálfari Vals var svekktur með frammistöðu sinna leikmanna í kvöld þegar liðið tapaði fyrir FH með 5 marka mun eftir að hafa verið mest 10 mörkum undir í seinni hálfleik. Mbl.is ræddi við Ágúst strax eftir leik.
Hvað veldur því að Valsmenn lenda í svona miklum vandræðum í kvöld?
„Við gerum okkur seka um að fara mjög illa með upplögð marktækifæri. Tvö víti í fyrri hálfleik og mörg dauðafæri. Það er auðvitað dýrt. En það er líka mjög stór partur af handbolta að færi fari í súginn og því ódýr afsökun að koma með það.
Síðan vorum við flatir varnarlega, farandi út úr stöðum og að tapa baráttum maður á mann. Þar af leiðandi fengum við ekki hraðaupphlaup sem við erum góðir í og þá er þetta bara erfitt á móti jafn góðu liði og FH.“
Jón Þórarinn Þorsteinsson markvörður FH leikur ykkur grátt í leiknum og ver 15 skot, þar af 2 víti. Er hann stærsta ástæðan fyrir ykkar óförum í kvöld?
„Varnarleikur FH var bara góður og við vorum ekki nægilega beittir maður á mann en klárlega á hann stóran þátt í þessu hjá þeim. En heilt yfir fannst mér FH-liðið spila vel og átti sigurinn skilið. En það býr meira í okkar liði og núna þurfum við bara að fara aðeins heim í hérað og vinna vel í okkar málum og undirbúa okkur fyrir næsta leik.“
Ég verð að segja að þessi úrslit koma mér á óvart þar sem ég, ásamt mörgum öðrum, var að búast við sigri Vals hér í kvöld. Ég verð því að spyrja hvort þessi úrslit hafi komið þér á óvart?
„Ég vissi alveg að við gætum leikandi tapað fyrir FH. Öll umræða um að við eigum að rúlla yfir þessa deild er mjög sérstök. Við misstum fullt af mönnum fyrir þetta tímabil og erum með 2-3 lykilmenn fyrir utan völlinn í kvöld. Það er ekkert talað um það. En ég átti ekki von á þessari frammistöðu hjá mínu liði í kvöld. Ég átti alveg von á því að við gætum tapað en frammistaðan er mikil vonbrigði.
Það er eitthvað sem við þurfum að fara yfir og vinna í næstu daga og koma síðan sterkir inn í næsta leik. Við erum að koma nýir inn í þetta þjálfararnir og við höfum ekki verið lengi saman. Við þurfum bara smá tíma til að slípa þetta til og vonandi gerum við það bara og mætum sterkir til leiks fyrir norðan á föstudag.“
Viktor Sigurðsson fær ekki sekúndu í seinni hálfleik. Meiddist hann í fyrri hálfleik?
„Nei, ég var að prófa aðeins að setja Dag Árna inn í þetta. Hann er tiltölulega nýr hjá okkur og ég var að koma honum betur inn í okkar leik. En nei, Viktor er búinn að vera mjög öflugur hjá okkur og mun spila mikið fyrir okkur áfram, og bara strax í næsta leik.“
Markvarslan hjá Val var langt frá sínu besta í kvöld. Var það lélegur varnarleikur sem útskýrir það?
„Já, meðal annars. Við erum með Björgvin sem er frábær markvörður og Jens er gríðarlega efnilegur. Varnarleikurinn var ekki góður, sérstaklega framan af, en markvarslan kom aðeins í seinni hálfleik en það eins og það er. Þeir voru ekkert spes, ekkert frekar en allt liðið. Við tökum okkur bara saman í andlitinu og mætum grimmir í næsta leik,“ sagði Ágúst í samtali við mbl.is.