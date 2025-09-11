Baldur með 13 mörk í svakalegum leik

ÍR-ingurinn Baldur Fritz Bjarnason skoraði 13 mörk þegar ÍR og nýliðar Selfoss gerðu jafntefli, 33:33, í 2. umferð úrvalsdeildar karla í handknattleik í Seljahverfinu í kvöld.
Þetta voru fyrstu stig liðanna á tímabilinu en þau eru í sjöunda og áttunda sæti með eitt hvort.
Selfyssingar voru mun betri í fyrri hálfleik og náðu sex marka forystu undir lok hans, 18:12.
ÍR-ingar unnu sig hægt og rólega til baka og komust meðal annars yfir þegar fjórar mínútur voru eftir, 32:31.
Selfoss skoraði hins vegar næstu tvö mörk en ÍR jafnaði loks metin, 33:33.
Hannes Höskuldsson var markahæstur hjá Selfossi með sjö mörk. Þá varði Alexander Hrafnkelsson 16 skot í marki Selfoss og skoraði eitt mark.
Mörk ÍR: Baldur Fritz Bjarnason 13, Róbert Snær Örvarsson 6, Elvar Otri Hjálmarsson 4, Sveinn Brynjar Agnarsson 3, Nathan Doku Helgi Asare 2, Eyþór Ari Waage 2, Örn Kolur Kjartansson 1, Jökull Blöndal Björnsson 1, Óðinn Freyr Heiðmarsson 1.
Varin skot: Alexander Ásgrímsson 1, Ólafur Rafn Gíslason 3.
Mörk Selfoss: Hannes Höskuldsson 7, Haukur Páll Hallgrímsson 6, Elvar Elí Hallgrímsson 4, Valdimar Örn Ingvarsson 3, Tryggvi Sigurberg Traustason 3, Sölvi Svavarsson 3, Anton Breki Hjaltason 2, Gunnar Kári Bragason 2, Jason Dagur Þórisson 1, Jónas Karl Gunnlaugsson 1, Alexander Hrafnkelsson 1.
Varin skot: Alexander Hrafnkelsson 16.