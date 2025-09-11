Fimm marka sigur Hafnfirðinga á Hlíðarenda

Valur tók á móti deildarmeisturum FH í 2. umferð úrvalsdeildar karla í handbolta á Hlíðarenda í kvöld og lauk leiknum með sigri FH, 32:27. Eftir leikinn eru bæði liðin með 2 stig.
Valsmenn byrjuðu leikinn betur í kvöld og komust í 2:0. FH náði að jafna og komast yfir með 5 mörkum í röð. Jón Þórarinn Þorsteinsson stóð í marki FH og átti hann stórleik í fyrri hálfleik, varði 10 skot, þar af 2 vítaskot.
Ágúst Jóhannsson þjálfari Valsmanna tók tvö leikhlé í fyrri hálfleik enda voru svarthvítu risarnir úr Hafnarfirði að leika Valsmenn ansi grátt. Það breytti litlu því FH náði tvisvar sinnum 6 marka forskoti og var það í stöðunum 16:10 og 18:12 fyrir FH sem var einmitt hálfleiksstaðan í leiknum.
Agnar Smári Jónsson, Viktor Sigurðsson og Gunnar Róbertsson skoruðu allir tvö mörk fyrir Val í fyrri hálfleik og varði Jens Sigurðarson tvö skot en Björgvin Páll Gústavsson eitt skot.
Hjá FH var Símon Michael Guðjónsson með 6 mörk, þar af þrjú úr vítum, og varði Jón Þórarinn Þorsteinsson 10 skot, þar af tvö úr vítum líkt og áður segir.
Staðan var 18:12 fyrir FH í hálfleik.
FH-ingar hófu seinni hálfleik á að komast 7 mörkum yfir. Þeir gerðu gott betur en það því þeir náðu 10 marka forskoti í stöðunni 22:12, 23:13 og 24:14.
Jón Þórarinn hélt áfram að verja hvert skotið á fætur öðru. Þegar seinni hálfleikur var akkúrat hálfnaður var munurinn ennþá 10 mörk í stöðunni 28:18 fyrir FH og leiknum í raun lokið.
Valsmenn tóku sitt síðasta leikhlé og freistuðu þess að klóra í bakkann í kjölfarið. Valsmenn náðu að minnka muninn í 7 mörk þegar FH-ingar misstu tvo menn útaf í 2 mínútur með stuttu millibili. Staðan 29:22 fyrir FH.
FH-ingar gáfust ekki upp og náðu 8 marka forskoti í stöðunni 31:23 þegar rétt rúmar 5 mínútur voru eftir af leiknum. Valsmenn hættu ekki að saxa á forskot FH og þegar tæpar tvær mínútur voru efir af leiknum var staðan 31:26 og munurinn 5 mörk. FH vann að lokum 5 marka sigur 32:27.
Dagur Árni Heimisson skoraði 7 mörk, þar af fjögur úr vítum fyrir Valsmenn. Björgvin Páll Gústavsson varði 6 skot, þar af eitt vítaskot.
Símon Michael Guðjónsson skoraði 8 mörk, þar af þrjú úr vítum fyrir FH. Jón Þórarinn Þorsteinsson varði 15 skot, þar af 2 vítaskot og Daníel Freyr Andrésson varði 3 skot, þar af eitt vítaskot.