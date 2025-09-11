Íþróttir | Handbolti | mbl | 11.9.2025 | 9:48 | Uppfært 11:01

Fjögurra leikja bann fyrir gróft brot

Aron Breki Oddnýjarson er samningsbundinn Fjölni til sumarsins 2026.
Aron Breki Oddnýjarson er samningsbundinn Fjölni til sumarsins 2026. Ljósmynd/Fjölnir

Aganefnd Handknattleikssambands Íslands hefur úrskurðað Aron Breka Oddnýjarson, leikmann Fjölnis, í fjögurra leikja bann vegna grófs brots hans í leik gegn Selfoss 2 í 1. deildinni um síðustu helgi.

Aron Breki hafði upphaflega verið úrskurðaður í eins leiks bann en aganefnd þótti ástæða til að lengja bannið um þrjá leiki.

Hann hlaut útilokun með skýrslu vegna sérstaklega hættulegrar aðgerðar í leiknum og mátu dómarar það sem svo að brotið félli undir reglu 8:6 b).

Tekur leikbann Arons Breka gildi í dag og spilar hann því ekki næst fyrr eftir rúman mánuð.

