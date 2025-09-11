Íþróttir | Handbolti | mbl | 11.9.2025 | 12:22

Fyrirliði meistaranna ekki með

Fyrirliðinn Magnús Öder Einarsson lyftir Íslandsbikarnum með ánægða samherja fyrir …
Fyrirliðinn Magnús Öder Einarsson lyftir Íslandsbikarnum með ánægða samherja fyrir aftan sig í bláu regninu á Hlíðarenda í vor. mbl.is/Eggert Jóhannesson

Magnús Öder Einarsson, fyrirliði Íslands- og bikarmeistara Fram í handknattleik, missir af næsta leik liðsins í úrvalsdeildinni vegna meiðsla.

Magnús missti af upphafsleik Fram þegar liðið heimsótti FH og vann sterkan 29:25-sigur og verður ekki heldur með í 2. umferð deildarinnar þegar Þór frá Akureyri kemur í heimsókn í Úlfarsárdalinn á laugardag.

Hann gerir hins vegar ráð fyrir því að ná að mæta uppeldisfélagi sínu Selfossi á útivelli í 3. umferð á föstudaginn eftir rúma viku.

„Ég þurfti að fara í smá sprautu á hné og hef verið frá núna í rúmlega viku. Ég missi af næsta leik en geri ráð fyrir að vera klár fyrir leikinn gegn Selfossi,“ sagði Magnús í samtali við Handkastið.

