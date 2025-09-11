Þór býður Kára samning

Nýliðar Þórs á Akureyri hafa boðið handknattleiksmanninum Kára Kristjáni Kristjánssyni samning og íhugar hann hvort hann samþykki að leika með liðinu á tímabilinu sem er nýhafið.
Í gær var greint frá því að Kári Kristján ætti í viðræðum við Þór og í samtali við Handkastið í dag staðfesti hann að svo væri.
„Ég fór norður í byrjun vikunnar að skoða aðstæður og hitta mennina. Ég fór reyndar ekki á æfingu með liðinu en við tókum samtalið.
Það liggur samningur á borðinu hjá mér og ég geri ráð fyrir því að ég taki ákvörðun á næstu dögum,“ sagði Kári Kristján.