Þurfum að njóta í kvöld

Sigursteinn Arndal þjálfari FH var brattur eftir öruggan sigur á Val í kvöld. FH tapaði fyrir Fram í fyrstu umferð Íslandsmótsins og vakti frammistaða FH í þeim leik spurningar hjá undirrituðum.
FH-ingar gerðu flestar af þeim spurningum óþarfar með frammistöðu sinni í kvöld því liðið kjöldró Valsmenn á köflum og náði ítrekað 10 marka forskoti í leiknum sem endaði síðan með 5 marka sigri. Mbl.is ræddi við Sigurstein strax eftir leikinn í kvöld.
Síðast þegar við ræddum saman þá var það eftir tapleik á móti Fram þar sem FH spilaði að mínu mati langt undir getu. FH snéri blaðinu við í kvöld, vann öruggan sigur og drap allar mínar vangaveltur um getu liðsins með þessum sigri. Hvað hefur þú að segja um þennan leik FH í kvöld?
„Ég er bara mjög ánægður með einmitt þessa svörun liðsins eftir tapið á móti Fram. Við tækluðum okkar mál vel eins og við höfum verið síðustu ár. Það er mikilvægt að við gerum það áfram og verum áfram gagnrýnir á okkur sjálfa. Höldum áfram að vinna með hlutina. Ég er ánægður með það. Við mættum klárir í kvöld, gerðum hlutina ekki flókna og spiluðum af krafti.“
Markvarslan var frábær í kvöld. Jón Þórarinn Þorsteinsson er maður leiksins, ver 15 skot, þar af 2 víti. Er það góðum varnarleik FH að þakka að hann á þennan stórleik?
„Já, það er samspil varnar og markvarðar. Jón Þórarinn er góður markvörður líkt og Daníel Freyr. En vörnin var á allt öðru leveli í kvöld miðað við síðasta leik. Það munar um það.“
Nú er ég að reyna að átta mig á stöðu FH getulega. Þið tapið fyrir Fram með 4 mörkum, vinnið hér í kvöld með 5 mörkum eftir að hafa verið 10 mörkum yfir. Hvað segir þetta okkur um getu þessara liða?
„Þetta segir okkur bara að þetta verður eflaust mjög jöfn deild. Liðin í deildinni eru öll með mikið af ungum og óreyndum leikmönnum sem mun bjóða upp á einhvers konar óstöðugleika. Þess vegna held ég að það lið sem mun ná bestum tökum á sínum hópi og nær upp einhvers konar stöðugleika muni lenda í góðum málum. En það er bara eðlilegt að það verði sveiflur í deildinni með svona mikið af ungum leikmönnum.“
Áttir þú von á þessum leik, frammistöðu og svo þessum úrslitum í kvöld?
„Ef ég á að vera alveg heiðarlegur þá átti ég kannski ekki von á því að vera 10 mörkum yfir um miðjan seinni hálfleik. En ég er mjög ánægður með það. Valsliðið er frábært lið og ég er bara mjög ánægður með okkar frammistöðu.“
Næsti leikur er á móti ÍBV í Kaplakrika. Þið væntanlega ætlið að senda Eyjamenn stigalausa í Herjólf, ekki satt?
„Við erum í hörkuprógrammi og við þurfum bara að njóta í kvöld og koma okkur síðan aftur niður á jörðina á morgun. Síðan þarf að undirbúa sig vel og mæta grimmir á móti mjög góðu ÍBV-liði. Ef við náum sambærilegri frammistöðu og í kvöld þá hef ég fulla trú á góðri niðurstöðu hjá okkur,“ sagði Sigursteinn í samtali við mbl.is.