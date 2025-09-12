Andri Snær Stefánsson þjálfar nú lið KA í úrvalsdeild karla í handbolta. Andri Snær hefur verið viðloðandi handboltann í meistaraflokki karla og kvenna hjá KA, Akureyri og KA/Þór eins lengi og elstu menn muna og hefur farið í ófá viðtölin eftir leiki. Hans uppáhalds blaðamaður náði í skottið á Andra Snæ eftir að KA hafði tapað með einu marki gegn Haukum í kvöld.
Þrátt fyrir tapið og súrt eftirbragð þess þá var létt yfir kappanum.
Það munaði ekki miklu í dag en það kom kafli hjá ykkur þar sem Haukar stungu nánast af og byggðu upp sex marka forskot.
„Því miður þá var þetta aðeins of kaflaskipt hjá okkur í kvöld. Það er óhætt að segja að við vorum sjálfum okkur verstir á köflum. Hins vegar vorum við líka gríðarlega flottir á löngum köflum. Við þurfum að ná meiri stöðugleika í okkar leik og til þess að vinna Hauka á okkar heimavelli þá þarf ýmislegt að ganga vel, líka öll grunnvinna eins og t.d. samvinna varnar og markvarða. Haukarnir voru bara flottir og ég óska þeim til hamingju með sigurinn. Þetta er öflugt lið og með mikla breidd. Við erum samt hundsvekktir. Við ætluðum okkur meira.“
Þegar blaðamaður fékk leikskýrsluna í hendur þá kannaðist hann rétt svo við helminginn af þeim leikmönnum sem skráðir voru á hana. Gilti þetta um bæði liðin. Andri Snær er greinilega með skemmtilegan hóp og þarf að búa til gott lið í hvelli.
„Við erum, eins og mörg önnur lið, með mikið af ungum uppöldum leikmönnum. Við viljum að þeir séu í stórum hlutverkum. Svo eru nokkrir utan hóps, sem eiga eftir að koma inn í þetta af meiðslalistanum. Við erum með sterka liðsheild og góðan liðsanda. Mér fannst það skína í gegn í dag. Andinn var góður og húsið frábært. Fólkið hjálpaði okkur rosalega mikið. Ég er gríðarlega ánægður og þakklátur með mætinguna en það hefði verið gaman að gefa fólkinu sigur.
Leikurinn hefði þá þurft að vera örlítið lengri.
„Við vorum komnir á bragðið aðeins of seint. Og líka það að við vorum aðeins of lengi að koma okkur í aðgerðir þegar við þurftum að svara fyrir okkur. Þeir byggðu upp sex marka forskot, við minnkuðum muninn í tvö en svo var strax aftur kominn fjögurra marka munur, sem við náðum ekki að brúa.“
Það má með sanni segja að KA hafi skemmt fyrir möguleikum sínum um miðjan seinni hálfleikinn þega liðið klúðraði tveimur vítum í röð á þeim kafla sem Haukar lögðu grunn að sigrinum með því að skora sex mörk í röð og breyta stöðunni úr 20:19 í 20:25. Þessi víti voru að mati blaðamanns heldur kæruleysislega tekin.
„Það lítur aldrei vel út þegar menn klúðra töffaravítunum. Við þurfum að nýta öll okkar dauðafæri og það er oft dýrkeypt að skora ekki úr þeim“ sagði Andri Snær að lokum.