Haukar sigruðu á Akureyri

KA og Haukar mættust í KA-heimilinu í 2. umferð Olís-deildar karla í handbolta í kvöld. Höfðu Haukar sigur í jöfnum leik, 33:32. Liðin eru nú jöfn að stigum, bæði með tvö stig.
KA byrjaði leikinn betur og komst í 3:1. Haukar fundu vopn sín og komust yfir 4:5 og þeir leiddu svo leikinn fram að hálfleik. Var munurinn tvö til fjögur mörk en staðan í hálfleik var 17:14 fyrir Hauka.
Markvarsla gestanna var sama og engin í fyrri hálfleik en sóknarmistök hjá KA og hraðaupphlaup Hauka skópu þetta þriggja marka forskot. Ungir tappar í liði Hauka voru mest áberandi í sókn þeirra. Birkir Snær Steinsson gaf tóninn með flottum upphafskafla en svo tók Freyr Arnórsson við keflinu.
Er hann þriðji í röð bræðranna frá handboltahjónunum Huldu Bjarnadóttur og Aroni Kristjánssyni. Er hann heldur betur farinn að gera sig gildandi á vellinum. Bjarni Ófeigur Valdimarsson hélt uppi sóknarleik KA en hann skoraði sex mörk í fyrri hálfleiknum.
KA jafnaði leikinn strax í upphafi seinni hálfleiks og áfram var markvarsla Hauka í mýflugumynd. Staðan var 17:17 og svo var jafnt á öllum tölum upp í 21:21. Þá hreinlega fór allt í steik hjá KA og Haukarnir stungu af.
Magnús Gunnar Karlsson kom í mark Hauka. Hann varði strax og tók svo tvö vítaskot, sem voru hörmulega léleg að hálfu liðsmanna KA. Þetta fór langleiðina með leikinn því allt í einu var staðan 26:21 fyrir Hauka.
KA hékk inni í leiknum næstu mínúturnar en svo hreinlega ræstu Haukarnir valtarann og með Hergeir Grímsson undir stýri á honum virtist ekki aftur snúið. Haukar voru komnir í 30:24 þegar átta mínútur voru eftir. KA fann einhvern aukakraft og minnkaði muninn í 30:28 þegar fimm mínútur lifðu af leiknum.
Haukar tóku leikhlé, bættu olíu á valtarann og byggðu aftur upp forskot. KA náði að skora síðustu þrjú mörkin og minnka muninn í eitt mark með lokaskoti leiksins. Úrslitin 33:32 fyrir Hauka.
Það er gaman að sjá hve mikið af ungum leikmönnum fá að reyna sig og þroskast í Olís-deildinni. Í liði Haukanna voru margir slíkir í stórum hlutverkum en enginn þó meira áberandi en Freyr Aronsson.
Hann er rétt orðinn 17 ára en það aftraði honum ekki frá því að smjúga í gegn um harða og ákafa vörn KA. Hann var m.a.s. látin taka vítin í upphafi leiks. Freyr skoraði mest Haukanna, alls 9 mörk.
KA liðið náði góðum leikköflum, bæði í vörn og sókn. Bjarni Ófeigur Valdimarsson var allt í öllu í sóknarleiknum. Var hann með 13 mörk og 11 stoðsendingar í leiknum, sem hlýtur að vera fáheyrð tölfræði. Að auki fiskaði hann tvö víti.