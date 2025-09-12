Íþróttir | Handbolti | mbl | 12.9.2025 | 19:19

KA - Haukar, staðan er 8:10

Birkir Snær Steinsson í leik Hauka og KA á síðasta …
Birkir Snær Steinsson í leik Hauka og KA á síðasta tímabili. mbl.is/Eggert Jóhannesson
KA tekur á móti Haukum í 2. umferð úrvalsdeildar karla í handknattleik í KA heimilinu klukkan 19.30.

KA vann leik sinn í fyrstu umferð og Haukar töpuðu sínum.

Mbl.is er í KA heimilinu og fylgist með gangi mála í beinni textalýsingu.

Þór/KA 0:1 Þróttur R. opna
45. mín. Sonja Björg Sigurðardóttir (Þór/KA) fær rautt spjald Seinna gula. Tuð sýndist mér.
Stjarnan 2:1 Fram opna
52. mín. Gyða Kristín Gunnarsdóttir (Stjarnan) skorar 2:1 - Stjörnukonur eru komnar yfir! Úlfa Dís með sprett hægra megin og fyrirgjöf á Gyðu sem afgreiðir boltann í hornið nær úr teignum.
FH 1:1 Víkingur R. opna
45. mín. Hálfleikur Fengum tvö mörk í fyrri hálfleik á rúmlega einni mínútu. Annars rólegur fyrri hálfleikur.

Leiklýsing

KA 8:10 Haukar opna loka
16. mín. KA tapar boltanum
mbl.is
