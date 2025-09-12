Haukar unnu KA 33:32 í úrvalsdeild karla í handbolta í kvöld. Í ungu liði Hauka var það 17 ára piltur að nafni Freyr Aronsson, sem var markahæstur.
Sá á ekki langt að sækja handboltahæfileikana þar sem hann er sonur Huldu Bjarnadóttur og Arons Kristjánssonar. Eldri bræður hans, Darri og Jakob hafa fetað sömu slóð.
Freyr var ánægður með sinn leik og sigur Hauka. „Það var gott að klára þetta. Það er bara það sem skiptir máli. Við erum með marga unga leikmenn, eins og fjölmörg önnur lið. Það er gaman að sjá að okkur er treyst til að spila stór hlutverk. Ég kom aðeins inn í þetta hjá Haukum í fyrra og það var dýrmætt.“
Þér gekk vel í þessum leik, sérstaklega í fyrri hálfleiknum.
„Þetta var svolítið kaflaskiptur leikur og það voru sveiflur fram og til baka. Það tóku bara aðrir við í seinni hálfleiknum og þeir fengu að njóta sín.“
Haukaliðið er nokkuð breytt frá síðasta tímabili og þið eruð með nýjan þjálfara. Þið eruð allir kornungir í útilínunni sem byrjaði leikinn. Það er væntanlega verið að smíða nýtt lið til að berjast um titlana.
„Haukar er þannig félag að það er alltaf stefnt á að berjast um titla. En já, ég er nýorðinn 17 en Skarpi og Birkir eru fæddir árið 2005. Gunni þjálfari treystir okkur öllum og á eftir að gera þetta lið enn betra. Það var einhver deyfð yfir okkur í fyrsta leik gegn Aftureldingu en við börðumst allir saman í dag og þurfum að halda því áfram“ sagði sprækur og hress Freyr að skilnaði.