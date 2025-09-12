Sannfærandi Eyjamenn með fullt hús

ÍBV vann sannfærandi heimasigur á Stjörnunni, 37:27, í 2. umferð úrvalsdeildar karla í handbolta í Vestmannaeyjum í kvöld. ÍBV er með tvo sigra eftir tvo leiki en Stjarnan er án stiga á botninum.
Mikið jafnræði var með liðunum framan af en ÍBV átti góðan kafla í lok fyrri hálfleiks og var staðan eftir hann 19:15.
ÍBV jók muninn snemma í seinni hálfleik og vann að lokum sannfærandi tíu marka sigur.
Mörk ÍBV: Elís Þór Aðalsteinsson 7, Anton Frans Sigurðsson 6, Dagur Arnarsson 5, Sveinn José Rivera 5, Andri Erlingsson 5, Ívar Bessi Viðarsson 4, Jakob Ingi Stefánsson 2, Egill Oddgeir Stefánsson 1, Daníel Þór Ingason 1, Sigtryggur Daði Rúnarsson 1.
Mörk Stjörnunnar: Jóel Bernburg 4, Hans Jörgen Ólafsson 4, Daníel Karl Gunnarsson 4, Barnabás Rea 3, Patrekur Þór Guðmundsson Öfjörð 2, Gauti Gunnarsson 2, Ísak Logi Einarsson 2, Pétur Árni Hauksson 2, Jóhannes Bjorgvin 1, Loftur Ásmundsson 1, Starri Friðriksson 1.