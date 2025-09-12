Valskonan sleit krossband

Ásrún Inga Arnarsdóttir, handknattleikskonan unga hjá Val, varð fyrir því óláni að slíta krossband í leik með liðinu á undirbúningstímabilinu og missir því af öllu tímabilinu sem er nýhafið.
Handkastið.net greinir frá því að Anton Rúnarsson, þjálfari Vals, hafi staðfest ótíðindin í samtali við miðilinn.
Ásrún Inga er 19 ára vinstri skytta og öflugur varnarmaður sem var ætlað stærra hlutverk á tímabilinu, sérstaklega í miðri vörn Vals eftir að Hildigunnur Einarsdóttir lagði skóna á hilluna eftir síðasta tímabil.
Hún er yngri systir Arnars Freys Arnarssonar, landsliðsmanns í handknattleik, og lék með U19 ára landsliði Íslands á EM 2025 í Svartfjallalandi í sumar.