Fengum smá hárblásara

Rúnar Kárason sækir að marki Þórs í dag.
Rúnar Kárason sækir að marki Þórs í dag. mbl.is/Birta Margrét Björgvinsdóttir

Stórskyttan Rúnar Kárason skoraði 5 mörk í 9 marka sigri Fram á Þór í úrvalsdeild karla í handbolta. Fram er með fullt hús stiga eftir tvær umferðir í deildinni og útlitið er bjart hjá Íslandsmeisturunum. Mbl.is ræddi við Rúnar strax eftir leik og spurði hann út í leikinn.

Íslandsmeistararnir með fullt hús stiga
„Þetta var ansi jafnt í 40 mínútur. Við vorum með aðeins meira bensín og gæði myndi ég segja. Þetta var ekki góð frammistaða hjá okkur lengst af í leiknum. Við vorum sjálfum okkur verstir á köflum sem gerir það að verkum að leikurinn er í járnum alveg fram í miðjan seinni hálfleik.

Þór er líka með þrælgott lið og á fullt erindi í þessa deild. Við getum ekki leyft okkur að mæta svona til leiks í vetur ef við ætlum okkur einhverja hluti. Við fengum smá hárblásara frá Einari Jónssyni í hálfleik og eftir það gerðum við þetta betur.

Síðan endum við þetta á 9 marka sigri sem er, myndi ég segja, getumunurinn á liðunum ef við spilum okkar besta leik.“

Ég er sammála þér með það að Fram-liðið var ekki gott í fyrri hálfleik og ég talaði um það í hálfleik að þetta væri allt annað Fram-lið en ég sá spila gegn FH í Kaplakrika í fyrstu umferðinni. Hvað var það nákvæmlega sem Einar sagði við ykkur í hálfleik sem gerir það að verkum að þið farið úr því að vera marki undir í hálfleik og endið á 9 marka sigri?

„Við vorum bara staðir og óöruggir. Þórsarar voru bara gíraðir. Við vorum að spila þennan leik á þeirra forsendum en ekki okkar. Síðan þegar við förum að sækja í okkar hraða og náum hreyfanleika í vörninni þá stígum við hratt fram úr þeim. Það er eitthvað sem við hefðum átt að gera miklu fyrr í leiknum.

Einar sagði okkur bara að fara hreyfa okkur og hætta að vera að flækja hlutina. Við vorum bara alltof staðir og passífir og þú vinnur ekki leik í þessari deild þannig,“ sagði Rúnar í samtali við mbl.is.

