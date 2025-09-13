Fyrsti sigur Hauka kom á Hlíðarenda

Íþróttir | Handbolti | mbl | 13.9.2025 | 16:19 | Uppfært 16:39

Sara Sif Helgadóttir varði mjög vel í leiknum.
Haukar unnu sinn fyrsta sigur í úrvalsdeild kvenna í handbolta á tímabilinu er liðið gerði góða ferð á Hlíðarenda og sigraði Íslandsmeistara Vals. Urðu lokatölur 24:21.

Haukar byrjuðu af gríðarlegum krafti og komust í 5:0 eftir tæplega sjö mínútna leik. Valur skoraði loks fyrsta markið sitt á 9. mínútu. Haukar svöruðu og komust í 7:2.

Valskonur rönkuðu við sér í kjölfarið og minnkuðu muninn í fjögur mörk, 8:4. Haukar héldu hinsvegar frumkvæðinu áfram og munaði fimm mörkum í hálfleik, 14:9.

Jóhanna Margrét Sigurðardóttir skoraði átta mörk fyrir Hauka í fyrri hálfleik og Sara Sif Helgadóttir varði tíu skot. Lovísa Thompson var best hjá Val og skoraði fjögur mörk í hálfleiknum.

Valskonur fóru vel af stað í seinni hálfleik og minnkuðu muninn í tvö mörk eftir tæpar tíu mínútur í honum, 15:13. Haukar vöruðu vel og náðu aftur fjögurra marka forskoti, 18:14, þegar seinni hálfleikurinn var hálfnaður.

Haukar héldu áfram og náðu sjö marka forskoti í stöðunni 21:14. Tókst Valskonum ekki að jafna eftir það, þrátt fyrir áhlaup undir lokin, og sterkur sigur Hauka staðreynd.

