Stjarnan og ÍR áttust við í 2. umferð Íslandsmóts kvenna í handbolta í Mýrinni í dag og lauk leiknum með sigri ÍR 32:26.
Eftir leikinn er ÍR með fullt hús stiga, alls 4 stig, á meðan Stjarnan hefur tapað báðum leikjum sínum í deildinni til þessa og er án stiga.
Fyrri hálfleikurinn var eins jafn og hugsast getur framan af þó svo að ÍR-konur hafi verið í því hlutverki að komast í forystu. Stjörnukonur jöfnuðu leikinn alltaf jafnóðum og fengu mörg tækifæri til að ná forskoti í leiknum en tókst ekki.
Þegar rúmar 9 mínútur voru til hálfleiks náðu ÍR-ingar tveggja marka forskoti í fyrsta skiptið í leiknum í stöðunni 11:9. Stjörnukonur jöfnuðu leikinn í 11:11 en þá komu þrjú mörk í röð frá ÍR og staðan orðin 14:11 sem voru hálfleikstölur.
Natasja Hammer skoraði 4 mörk fyrir Stjörnuna í fyrri hálfleik og varði Margrét Einarsdóttir 5 skot. Hrafnhildur Anna Þorleifsdóttir varði eitt víti.
Hjá ÍR var Sara Dögg Hjaltadóttir með 8 mörk, þar af þrjú úr vítum, og varði Sif Hallgrímsdóttir hvorki meira né minna en 10 skot í fyrri hálfleik og voru 2 af þeim vítaskot.
Stjarnan skoraði fyrsta mark seinni hálfleiks og minnkaði muninn niður í tvö mörk. ÍR-ingar náðu síðan 6 marka forskoti í stöðunni 20:14 og aðeins rúmar 9 mínútur voru liðnar af seinni hálfleik.
ÍR-konur héldu áfram að sækja í sig veðrið og byggðu hægt og þétt upp forskotið í leiknum sem endaði með 6 marka sigri eftir að hafa náð mest 9 marka forskoti í stöðunni 31:22.
Lokatölur í Mýrinni 32:26 sigur ÍR.
Þær Natasja Hammer og Vigdís Arna Hjartardóttir skoruðu 6 mörk hvor fyrir Stjörnuna. Hrafnhildur Anna Þorleifsdóttir varði 6 skot, þar af 1 víti, og Margrét Einarsdóttir varði 5 skot.
Sara Dögg Hjaltadóttir skoraði 12 mörk fyrir ÍR, þar af 4 úr vítaskotum. Sif Hallgrímsdóttir varði 16 skot, þar af 2 vítaskot.
