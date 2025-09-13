Íþróttir | Handbolti | mbl | 13.9.2025 | 18:36 | Uppfært 19:52

Íslandsmeistararnir með fullt hús stiga

Marel Baldvinsson sækir að marki Þórs í dag.
Marel Baldvinsson sækir að marki Þórs í dag. mbl.is/Birta Margrét Björgvinsdóttir
mbl.is

Jón Kristinn Jónsson

jonkr@mbl.is

Fram og Þór áttust við í 2. Umferð Íslandsmóts karla í handbolta í dag og lauk leiknum með 9 marka sigri Fram 36:27.

Eftir leikinn er Fram með fullt hús stiga en Þór er með 2 stig. 

Leikurinn í dag var ansi hraður. Fram skoraði þrjú fyrstu mörkin áður en lið Þórs komst á blað. Þórsarar unnu sig síðan inn í leikinn og náðu að lokum að jafna í stöðunni 7:7. 

Þór náði forskoti í leiknum í stöðunni 11:10 og eftir það skiptust liðin á að jafna og komast yfir. Það voru síðan Þórsara sem náðu að skora síðasta mark fyrri hálfleiks og fara með eins marks forskot inn í hálfleikinn í stöðunni 16:15 fyrir Þór í bráðfjörugum fyrri hálfleik.

Dánjal Ragnarsson skoraði 4 mörk fyrir Fram í fyrri hálfleik. Markvarslan var ekki upp á marga fiska hjá Fram og varði Breki Hrafn Árnason 2 skot. 

Þeir Hafþór Ingi Halldórsson og Hafþór Már Vignisson skoruðu 4 mörk hvor í fyrri hálfleik. Nikola Radivanovic varði 6 skot. 

Fram mættu dýrvitlausir inn í seinni hálfleikinn og tóku leikinn yfir á köflum. Breyttu Framarar stöðunni úr 17:16 fyrir Þór í 22:18 fyrir Fram á innan við 10 mínútum.

Þegar seinni hálfleikur var hálfnaður var staðan 25:21 fyrir Fram og höfðu þeir fín tök á leiknum. Þórsarar reyndu að skipta um leikafbrigði en það breytti litlu. Fram náði 5 marka forskoti þegar um 11 mínútur voru eftir af leiknum með fallegri vippu frá Rúnari Kárasyni og virtist það vera hálfgert náðarhögg fyrir lið Þórs.

Framarar gengu á lagið í kjölfarið og byggðu upp 8 marka forskot í stöðunni 32:24 og tæpar 5 mínútur eftir. Má segja að leikur Þórs hafi gjörsamlega hrunið síðustu 20 mínútur seinni hálfleiks.

Dánjar Ragnarsson skoraði 7 mörk fyrir Fram og varði Breki Hrafn Árnason  skot, þar af eitt víti.

Hákon Ingi Halldórsson skoraði 7 mörk fyrir Þór og varði Nikola Radivanovic 6 skot.

