KA/Þór - ÍBV, staðan er 30:25

KA/Þór og ÍBV eigast við í 2. umferð úrvalsdeildar kvenna í handbolta klukkan 13.30 í KA-heimilinu á Akureyri.
Bæði lið eru með tvö stig eftir sigur í fyrstu umferðinni. ÍBV vann Fram og KA/Þór lagði Stjörnuna.
Mbl.is er í KA-heimilinu og færir ykkur það helsta úr leiknum í beinni textalýsingu.
|Arsenal
|3:0
|Nott. Forest
|3:0 - Tvenna! Zubimendi með flottan skalla í netið af stuttu færi eftir flotta fyrirgjöf frá Trossard, sem var að koma inn á.Martín Zubimendi (Arsenal) skorar
|Stjarnan
|14:20
|ÍR
|Patrekur tekur leikhlé enda allt í rugli hjá Stjörnunni. Það þarf mikið að breytast ætli Stjarnan sér eitthvað. Sé það ekki gerast en sjáum til.Stjarnan tekur leikhlé