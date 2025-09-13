Íþróttir | Handbolti | mbl | 13.9.2025 | 14:57

KA/Þór - ÍBV, staðan er 30:25

Liðsmenn KA/Þórs fagna í sigrinum á Stjörnunni í fyrstu umferð.
Liðsmenn KA/Þórs fagna í sigrinum á Stjörnunni í fyrstu umferð. Ljósmynd/Egill Bjarni
mbl.is

Einar Sigtryggsson

sport@mbl.is

KA/Þór og ÍBV eigast við í 2. umferð úrvalsdeildar kvenna í handbolta klukkan 13.30 í KA-heimilinu á Akureyri.

Bæði lið eru með tvö stig eftir sigur í fyrstu umferðinni. ÍBV vann Fram og KA/Þór lagði Stjörnuna.

Mbl.is er í KA-heimilinu og færir ykkur það helsta úr leiknum í beinni textalýsingu.

Lýsing uppfærist sjálfkrafa

Allar lýsingar í beinni

Aðrir virkir leikir

Arsenal 3:0 Nott. Forest opna
79. mín. Martín Zubimendi (Arsenal) skorar 3:0 - Tvenna! Zubimendi með flottan skalla í netið af stuttu færi eftir flotta fyrirgjöf frá Trossard, sem var að koma inn á.
Stjarnan 14:20 ÍR opna
41. mín. Stjarnan tekur leikhlé Patrekur tekur leikhlé enda allt í rugli hjá Stjörnunni. Það þarf mikið að breytast ætli Stjarnan sér eitthvað. Sé það ekki gerast en sjáum til.
Lokaumferð 1. deildar karla opna
Engir atburðir skráðir enn
Valur 0:1 Haukar opna
2. mín. Þórey Anna Ásgeirsdóttir (Valur) brennir af víti Venjulega örugg en setur þennan í slána.

Leiklýsing

KA/Þór 30:25 ÍBV opna loka
60. mín. Ásta Björt Júlíusdóttir (ÍBV) á skot í slá
mbl.is
Fleira áhugavert
Þjófar á netinu nýta sér punkta Byssumaðurinn kom úr fjölskyldu repúblikana Fá tíma með „sæmilega eðlilegu fullorðnu fólki“ Erika: „Hafa enga hugmynd um hvað þau hafa gert“
Fleira áhugavert
Niðurskurðurinn verður ræddur í ríkisstjórn Möguleg skólagjöld á nemendur utan EES Byssumaðurinn kom úr fjölskyldu repúblikana Erika: „Hafa enga hugmynd um hvað þau hafa gert“