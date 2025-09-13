KA/Þór með góðan sigur

KA/Þór og ÍBV mættust í 2. umferð úrvalsdeildar kvenna í KA-heimilinu í dag. Bæði lið höfðu unnið í 1. umferðinni. Boðið var upp á hraðan, skemmtilegan og spennandi leik þar sem KA/Þór vann 30:25. KA/Þór er með fjögur stig í toppsætinu en ÍBV er með tvö stig.
ÍBV skoraði tvö fyrstu mörkin en svo var jafnt nánast á öllum tölum fram að hálfleik. ÍBV var þrívegis með tveggja marka forskot í hálfleiknum en heimakonur aðeins einu sinni en það var einmitt í lok hálfleiksins. Þá stóð 14:12 eftir slæman kafla hjá ÍBV þar sem Eyjakonur spiluðu ekki nógu skynsamlega manni færri.
Þjálfarar beggja liða voru óhræddir að nota leikmenn sína. Heimakonur í KA/Þór spiluðu á 12 útileikmönnum í fyrri hálfleik og dreifðist markaskorun liðsins mjög vel.
ÍBV spilaði á 9 útileikmönnum í fyrri hálfleik. Sandra Erlingsdóttir var atkvæðamest og Birna Berg Haraldsdóttir slummaði boltanum í markið með reglulegu millibili. Besti leikmaður vallarins í fyrri hálfleiknum var markvörðurinn Amalie Frøland. Hún var komin með tíu vörslur í hálfleik.
Í byrjun seinni hálfleiks hömruðu heimakonur heitt járnið og skoruðu þrjú fyrstu mörkin. Staðan var þá orðin 17:12 og allt í skralli hjá gestunum. ÍBV náði loks að svara og skoraði þá þrjú mörk í röð. Síðan jók KA/Þór bilið á ný og var með þægilegt forskot á gestina út leikinn. Munaði þar mest um framlag Önnu Petrovics, sem kom gríðarsterk inn í sóknarleik KA/Þórs í seinni hálfleik.
Lokatölur urðu 30:25 og KA/Þór er í toppsætinu í deildinni sem stendur.
