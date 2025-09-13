Einar Jónsson þjálfari Fram var ánægður með 9 marka sigur á Þór í Íslandsmóti karla í handbolta í dag. Með sigrinum er Fram með fullt hús stiga. Spurður út í tvo mjög ólíka hálfleiki hjá Fram í dag sagði Einar þetta.
„Við vorum bara orkulitlir og inni í okkur í byrjun. Kannski vorum við of góðir með okkur, ég veit það ekki. Við viljum alls ekki vera þannig. Við töluðum um það fyrir leik að fara inn í þetta með gott hugarfar.
Mér fannst við alveg vera að gera réttu hlutina í fyrri hálfleik. Varnarlega vorum við skrefinu á eftir og vorum bara ekki að nýta dauðafærin í sókninni. Það er kannski munurinn á hálfleikunum. Síðan vil ég bara hrósa Þórsurum. Þeir voru ferskir og mjög góðir. Þeir spiluðu þetta svolítið á sínum forsendum og gerðu það bara vel. Bara hrós á Þór.“
Síðan kemur hálfleikur þar sem Fram er marki undir. Ég var að koma úr viðtali við Rúnar Kárason sem talaði um að þú hefðir boðið upp á hárblásarann. Ef við byrjum bara á að fara yfir það sem þú sagðir við strákana?
„Eiginlega bara það sem ég var að segja við þig hér áðan.“
Þá bara með aðeins hærri tón?
„Nei, það voru nú engin læti. Við vorum bara allir sammála um að þetta væri ekki nógu gott. Við töluðum líka um að njóta þess að spila hérna fyrsta heimaleikinn á tímabilinu og við erum með smá veislu hérna í kvöld þar sem tímabilið er byrjað og við vildum bara hafa gaman af þessu.
Við megum bara aldrei gleyma því að við erum í forréttindastöðu hérna og verðum að passa að vera alltaf með gott hugarfar. Það getur vel verið að ég hafi sagt það með aðeins hærri róm en ég er að segja þetta við þig en nei, það voru engin læti.“
Síðan förum við inn í seinni hálfleikinn og þar mætir allt annað Fram-lið og ef ég tala bara hreina íslensku þá valtið þið yfir Þór, ekki satt?
„Já, já. Hvort þetta sé getumunurinn á liðunum veit ég ekki alveg. Við erum með betra lið og meiri gæði, engin spurning. Við eigum að vinna Þór og gerðum það. Það gerist samt ekki af sjálfu sér og þessir tveir hálfleikar staðfesta það. En í seinni hálfleik sýndum við okkar rétta andlit þar sem markvarsla, vörn og sókn tók við sér.
Þegar við erum svona þá skiptir engu máli hvort það sé Þór, Valur, FH eða eitthvað annað lið, þá erum við bara drullugóðir og erfitt að spila gegn okkur. Mér finnst vel gert að vinna Þór með 9 mörkum. Ég er ánægður með það.“
Ertu þá kominn með uppskriftina núna hvernig þú getur fengið 60 mínútur af þeim gæðum sem Fram sýndi í seinni hálfleik?
„Já, já. Við erum með ótrúlega flott gildi, reglur og allt sem við stöndum fyrir. Það er allt klárt og liggur fyrir. Síðan er það bara gamla góða hugarfarið sem skiptir svo miklu máli. Auðvitað spilum við ekkert fullkomlega í 60 mínútur. En auðvitað þurfum við að lengja þessa kafla. Við spilum mjög vel í 30-40 mínútur.
Aðalatriðið er að reyna hækka þann botn sem við förum á þegar við verðum hvað lélegastir. Það var markmiðið okkar í fyrra og það tókst vel og það er bara sama núna. Reyna að stytta lélegu kaflana okkar og reyna hækka botninn sem við förum niður á þegar við erum lélegir.“
Næsti leikur er á móti Selfossi á Selfossi. Verður það auðveld ferð yfir heiðina fyrir Fram?
„Nei, þeir eru búnir að vera mjög góðir. Þeir misstu stig á móti ÍR í gær og áttu frábæran fyrri hálfleik á móti KA í fyrstu umferð. Það verður erfiður leikur en krafan er auðvitað sigur og við eigum að vinna þá. En það gerist ekki nema við spilum betur en við gerðum í fyrri hálfleik í dag,“ sagði Einar í samtali við mbl.is.