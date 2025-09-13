Íþróttir | Handbolti | mbl | 13.9.2025 | 18:32

Níu marka sigur Fram

Alfa Brá Oddsdóttir Hagalín var markahæst hjá Fram í dag.
Alfa Brá Oddsdóttir Hagalín var markahæst hjá Fram í dag.

Fram sigraði Selfoss með níu marka mun, 40:31, í 2. umferð í úrvalsdeild kvenna í handbolta á heimavelli í dag.

Þetta var fyrsti sigur Fram á tímabilinu en Selfoss hefur tapað fyrstu tveimur leikjum liðsins.

Staðan var 20:17 fyrir Fram í hálfleik eftir kaflaskiptan fyrri hálfleik en Selfoss var yfir fyrstu 18 mínútur leiksins en þá komst Fram yfir og var skrefi á undan út fyrri hálfleikinn.

Fram var með yfirhöndina í seinni hálfleik og sigurinn aldrei í hættu.

Landsliðskonan Alfa Brá Oddsdóttir Hagalín var markahæst í leiknum með 11 mörk, Harpa María Friðgeirsdóttir skoraði sjö og Valgerður Arnalds skoraði sex.

Ída Bjarklind Magnúsdóttir var markahæst hjá Selfoss með níu mörk og  Mia Kristin Syverud skoraði fimm.

