Ótrúlega góð stemning í hópnum

KA/Þór byrjar Íslandsmótið vel í úrvalsdeildinni í handbolta kvenna. Í dag vann liðið ÍBV á heimavelli og er með fullt hús stiga eftir tvo fyrstu leikina.
Fyrirliðinn Kristín Aðalheiður Jóhannsdóttir var ansi sátt eftir leikinn í dag. KA/Þór lagði grunn að sigrinum með fimm mörkum í röð hvoru megin við hálfleikinn. Þá breyttist staðan úr 12:12 í 17:12. Forskotið létu heimakonur aldrei af hendi og að lokum stóð 30:25 á markatöflunni.
„Ég er mjög sátt með okkar leik. Varnarleikurinn gekk vel og leikplanið líka. Jonni þjálfari setti þetta bara mjög vel upp og við fylgdum því eftir. Ég verð að gefa honum smá hrós en við þurfum svo að framkvæma það sem búið er að ákveða og það tókst í dag.“
Það var forvitnilegt að sjá dreifinguna á spiltímanum hjá ykkur. Það voru allir að spila og leggja sitt á vogarskálarnar.
„Þar höfðum við yfirhöndina. Með því að rúlla hópnum svona þá náum við að vera á fullu spani allan leikinn. Það var einmitt partur af upplegginu í leiknum.“
Orð að sönnu en hraðinn í leiknum var ansi mikill og honum fylgdi urmull af töpuðum boltum. Leikmenn urðu hreinlega að hlaupa af velli til að ná sér í hvíld en þá bara kom samherji sem tók við keflinu.
„Það er gott að Unnur er á móti mér í vinstra horninu og það er eiginlega eins með allar stöðurnar. Við höfum tvo leikmenn sem geta skipt spiltímanum á milli sín. Það er gott að hafa þetta svoleiðis og þá geta allir skipt þegar þeir vilja. Lið leggjum upp með að allir séu leikhæfir og allir séu á jöfnum stað.“
Er eitthvað óvænt að þið séuð búnar að vinna þessa tvo fyrstu leiki?
„Ekkert þannig. Stemningin í hópnum er bara svo ótrúlega góð. Æfingarnar eru búnar að vera flottar og það bara skilar sér inn á völlinn.“
Það er mikill efniviður hjá ykkur og svo virðast erlendu leikmennirnir vera að koma vel inn í liðið. Anna Petrovics spilaði ekkert í síðasta leik en kom heldur betur sterk inn í seinni hálfleikinn í dag.
„Þær koma allar ótrúlega flottar inn. Við vorum mjög heppnar að hafa Susanne áfram en hinar þrjár eru að gera mikið fyrir breiddina hjá okkur. Þær bara smella inn í púslið hjá okkur“ sagði brosmildur fyrirliðinn.