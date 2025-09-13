„Þá væri ég bara fluttur út í sveit“

Magnús Stefánsson þjálfar ÍBV í úrvalsdeild kvenna í handbolta. Hann mætti með lið sitt á gamla heimavöllinn sinn í KA-heimilinu í dag til að spila gegn KA/Þór. Eftir jafnan fyrri hálfleik komst KA/Þór í bílstjórasætið en norðankonur unnu leikinn 30:25.
„Ég vil nú byrja á að segja að það er geggjað að koma hingað og sjá að það er verið að sinna deildinni og ég er að fara í viðtöl. Það er verið að veita þessu athygli og áhuga.“
Það má segja um leikinn að hann hafi verið jafn út fyrri hálfleik en í byrjun seinni hálfleiks byggði KA/Þór upp forskot sem ÍBV náði aldrei að brúa.
„Ég er búinn að tala um það allt undirbúningstímabilið og líka fyrir þennan leik að þetta er það KA/Þórs lið sem við munum sjá í vetur. Lið þeirra er vel mannað og vel þjálfað og algjörlega klárt í slaginn í þessari deild. Það sást bara hérna í dag. Þær voru betri en við.“
Þetta kom þér þá ekkert í opna skjöldu.
„Liðið er sterkt og það eru allir að leggja í púkkið hjá þeim. Það er góð breidd og enginn í hópnum sem er farþegi og því eru þjálfararnir óhræddir við að nota allan hópinn. Það er gaman að sjá og við erum að reyna að gera svipaða hluti til að auka breiddina hjá okkur. Það ætti að verða handboltanum til heilla á endanum.“
Þú ert með ansi ungt lið og innan um ykkar reyndustu leikmenn eru aðrir með litla reynslu.
„Ég er með margar stelpur sem eru enn yngri en þær hjá KA/Þór. Við erum bara að skóla þær til og þær fá sinn spiltíma. Þær hafa frábæra leikmenn með sér til að læra af og líta upp til. Nú þurfum við að leggjast yfir þennan leik. Stelpurnar voru að reyna og gáfu allt í þetta. Þær voru flottar en þá er spurningin hvort leikplan okkar þjálfaranna hafi verið nógu gott.“
Lítur þú á þetta tímabil sem ákveðið uppbyggingarskeið?
„Við erum alla vega ekki í þessu bara til að skóla til leikmenn og vera með. Það er uppbygging í gangi en við erum með marga klassa leikmenn. Við erum t.d. með einn besta markmanninn í deildinni og fleiri reynda og öfluga leikmenn. Við stefnum á að berjast um alla titla og það verður besti skólinn fyrir okkar yngri leikmenn að taka þátt í því og þeirri hugsun að stefna hátt.“
Það er ekki nóg að vera með og reyna að hafa gaman.
„Nei, þá væri ég bara fluttur út í sveit til að taka við búinu í Fagraskógi.“
Og farinn að yrkja?
„Já, örugglega eitthvað líka. Nei, við erum að keppa og höfum markmið,“ sagði Magnús að lokum.