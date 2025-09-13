Þá verður þetta geggjað í vetur

„Þetta var geggjað,“ sagði Rakel Oddný Guðmundsdóttir leikmaður Hauka í samtali við mbl.is eftir sterkan sigur á Val, 24:21, í 2. umferð úrvalsdeildar kvenna í handbolta í kvöld. Haukar skoruðu fyrstu fimm mörk leiksins og tókst Val ekki að jafna eftir það.
„Við mættum rosalega vel inn í leikinn og andinn hjá okkur alveg frá upphitun var góður. Við komum hingað til þess að vinna og við gerðum það. Vörnin var rosaleg og við vorum brjálaðar. Sara varði líka rosalega vel fyrir aftan okkur,“ sagði hún.
Haukar töpuðu óvænt fyrir ÍR á heimavelli í fyrstu umferð en kvittuðu vel fyrir það í dag.
„Það er alltaf ömurlegt að tapa. Við tókum góðan fund og svo eru það bara næstu dagar og næsti leikur. Við mættum mun betur í leikinn í dag.
Við vorum tilbúnar og andinn í liðinu var til fyrirmyndar. Ef við mætum svona í alla leiki þá verður þetta geðveikt hjá okkur í vetur. Vonandi verður vörn og markvarsla áfram svona.“
Rakel skoraði fimm mörk í leiknum og nýtti færin sín mjög vel. Það er áskorun að takast á við Hafdísi Renötudóttur markvörð Vals, sem er rúmlega 190 sentímetrar.
„Hún er rosalega góð en það er bara skemmtilegt að takast á við hana,“ sagði Rakel. Eitt mark Rakelar var með vippu en það er ákveðið afrek að vippa yfir Hafdísi án þess að vippa yfir markið. „Ég vippaði og vonaði að boltinn færi inn. Sem betur fer gerði hann það,“ sagði Rakel létt.