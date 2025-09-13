Íþróttir | Handbolti | mbl | 13.9.2025 | 21:21

Viktor Gísli lokaði markinu – Átta íslensk mörk

Orri Freyr Þorkelsson.
Orri Freyr Þorkelsson. Ljósmynd/Kristinn Steinn

Landsliðsmaðurinn í handbolta Orri Freyr Þorkelsson skoraði fimm mörk í 42:32-sigri bikar- og Portúgalsmeistara Sporting gegn Benfica í kvöld.

Þetta var annar sigur Sporting í jafnmörgum leikjum en Benfica hefur unnið einn og tapað einum.

Samherji Orra í íslenska landsliðinu, Stiven Valencia, skoraði þrjú mörk fyrir Benfica í kvöld.

Viktor Gísli Hallgrímsson markmaður íslenska landsliðsins var með 47% markvörslu í 37:24 sigri Barcelona gegn Alicante í spænsku deildinni í kvöld. Viktor varði átta skot en þetta var fyrsti leikur hans með Barcelona í deildinni.

 

Viktor Gísli Hallgrímsson.
Viktor Gísli Hallgrímsson. Ljósmynd/Kristinn Steinn
