Viktor Gísli lokaði markinu – Átta íslensk mörk

Landsliðsmaðurinn í handbolta Orri Freyr Þorkelsson skoraði fimm mörk í 42:32-sigri bikar- og Portúgalsmeistara Sporting gegn Benfica í kvöld.
Þetta var annar sigur Sporting í jafnmörgum leikjum en Benfica hefur unnið einn og tapað einum.
Samherji Orra í íslenska landsliðinu, Stiven Valencia, skoraði þrjú mörk fyrir Benfica í kvöld.
Viktor Gísli Hallgrímsson markmaður íslenska landsliðsins var með 47% markvörslu í 37:24 sigri Barcelona gegn Alicante í spænsku deildinni í kvöld. Viktor varði átta skot en þetta var fyrsti leikur hans með Barcelona í deildinni.