Arnór framlengir

Handboltaþjálfarinn Arnór Atlason hefur framlengt samning sinn við danska úrvalsdeildarfélagið Holstebro um tvö ár.
Félagið tilkynnti þetta í dag en Arnór, sem er 41 árs, tók við liðinu sumarið 2023 og á síðasta tímabili var hann valinn besti þjálfari deildarinnar.
„Við erum ekki búnir enn þá, það eru enn möguleikar á meiru. Ég vil sjá hversu langt við getum farið með þetta, en við þurfum að hafa alla með í ferðalaginu. Á fyrstu tveimur tímabilunum mínum höfum við þegar náð frábærum framförum, en ég sé enn meiri möguleika í félaginu,“ sagði Arnór í viðtali á heimasíðu liðsins.
Arnór er einig aðstoðarþjálfari íslenska landsliðsins.