Þarf í aðra aðgerð

Róbert Aron Hostert, leikmaður Vals.
Róbert Aron Hostert, leikmaður Vals. mbl.is/Karítas

Handknattleiksmaðurinn Róbert Aron Hostert, leikmaður Vals, þarf að gangast undir aðra skurðaðgerð á ökkla í dag eftir að aðgerð sem hann fór í, einnig vegna ökklameiðsla, í sumar heppnaðist ekki sem skyldi.

Róbert Aron sagði frá þessu í samtali við Handkastið.

„Þeir verða að laga betur þarna gamalt brot í ökklanum. Ég get ekki sagt til um með bataferlið og hversu lengi ég verð frá fyrr en aðgerðin er búin. Læknarnir eru ekki vissir hversu mikil þessi aðgerð verður.

Í besta falli verð ég frá í 3-4 vikur en í versta falli spila ég ekkert fyrir áramót og verð vonandi klár eftir landsleikjapásuna,“ sagði hann.

