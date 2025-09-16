Dæma í Meistaradeildinni

Handknattleiksdómararnir Anton Gylfi Pálsson og Jónas Elíasson munu dæma leik Parísar SG og Eurofarm Pelister í 2. umferð Meistaradeildar Evrópu í París á fimmtudagskvöld.
Anton Gylfi og Jónas eru margreyndir dómarar og dæmdu til að mynda leik Füchse Berlín og Nantes í undanúrslitum Meistaradeildarinnar í Köln á síðasta tímabili.
PSG og Eurofarm Pelister, sem eru meistarar Norður-Makedóníu, leika í B-riðli þar sem franska liðið byrjaði á tapi fyrir Íslendingaliði Magdeburg og Eurofarm Pelister vann fyrsta leik sinn gegn RK Zagreb.