Harðorð yfirlýsing Harðar – ung börn á ritaraborðinu

ÍBV2 hafði betur gegn Herði frá Ísafirði á 1. umferð bikarkeppni karla í handbolta í Vestmanneyjum í gærkvöldi, 36:35.
Forráðamenn Harðar eru allt annað en sáttir við framkvæmd leikins og atvik undir lok hans, þar sem úrslitin réðust.
Í yfirlýsingu handknattleiksdeildar félagsins kemur fram að ung börn hafi verið á ritaraborðinu og að Hörður hafi verið dæmdur úr leik. Þá töpuðu íþróttirnar að mati Ísafjarðarfélagsins.
Í kvöld töpuðu íþróttirnar. Það á enginn að vilja vinna þegar haft er rangt við.
Fyrr í kvöld tapaði lið Harðar gegn ÍBV2 í bikarkeppni HSÍ.
Leikurinn í kvöld var kl. 19.30 á mánudagskvöldi þrátt fyrir ítrekaðar óskir Harðar um að spila fyrr svo ferðalagið heim yrði manneskjulegra. Liðið spilaði síðast á laugardaginn gegn ÍH og ferðaðist sunnudag og mánudag í þennan leik. Þökkum við leikmönnum og sjálfboðaliðum fyrir tímann sinn.
Áður en leikurinn hófst gerði Hörður athugasemd við bæði dómara leiksins og framkvæmdastjóra HSÍ - Handknattleikssamband Íslands vegna aldurs aðila á ritaraborði. Ungum börnum er ekki endilega neinn greiði gerður með því að setja þau í svo vandasamt starf.
Klukkustund fyrir leikinn var enginn mættur frá ÍBV á tæknifund. Hálftíma fyrir leik var skýrsla tilbúin frá ÍBV. Dómarar leiksins geta og munu staðfesta það.
Okkar leikmenn áttu undir högg að sækja en voru með boltann í jöfnum leik undir lokin. Þjálfari Harðar tekur leikhlé. Ungur ritari leiksins ýtir ekki á bjölluna fyrr en þó nokkru seinna. Þegar bjallan glymur þó, um 5 sekúndum eftir að beðið er um leikhlé er Hörður enn með boltann.
Þrátt fyrir þetta ákveða dómarar leiksins að dæma sóknarbrot á Hörð. Þjálfari ÍBV horfir á þegar leikhlé er tekið. Hann biður þjálfara Harðar afsökunar eftir leikinn fyrir að hafa ekkert sagt.
Núna er staðan sú að dómarar leiksins hljóta að horfa á upptökuna. Þeir sjá að ungur ritari á vegum ÍBV tók við spjaldinu löngu á undan áður en þeir dæmdu sóknarbrot. Þeir sjá raunar að sóknarbrotið var ekki brot. Þeir sjá að þjálfari ÍBV sá að leikhlé var rétt tekið en kaus að gera ekkert og koma ungu barni á ritaraborði í vandræði.
Dómari leiksins vildi ekki horfa á upptökuna til að passa að hlutirnir væru rétt gerðir. Hann sagðist ekki mega það. En spurningin sem við eigum frekar að spyrja að - mega mjög ung börn sjá um framkvæmd bikarleikja?
Hver ætlar að spyrja þjálfara ÍBV af hverju hann leiðrétti ekki? Eru þetta sigrarnir sem við viljum? Að heimalið þurfi að breyta um aðila á ritaraborði þegar 20 sek. eru eftir er óboðlegt. Að það sé engin gæsla, engin miðasala, engin sjoppa, enginn moppa, engin kynnir og fleira hjálpar ekki handboltanum.
Það er von okkar að dómarar þessa leiks setji sig í spor Harðverja. Ef þeir fara eingöngu eftir geðshræringu sinni þá er ljóst að þeir munu setja í skýrslu sína alls konar hluti til að skyggja á afskaplega óheppilegar ákvarðanir í enda leiksins. Þeir verða að átta sig á að þeir, ásamt starfsmönnum leiksins, voru orsök óánægju þjálfara Harðar.
HSÍ - við verðum að gera meiri kröfur en þetta á félögin. Hér í kvöld var lið dæmt úr bikarkeppninni.
Við viljum leiðrétta það sem fram kemur hjá Handkastinu. Þjálfari Harðar, Pedro Nunes, hótaði engum. Dómarar leiksins þurftu enga lögreglufylgd enda enginn að ógna þeim. Þeir gerðu sér hins vegar grein fyrir vitleysunni hjá sér strax og voru í afneitun og geðshræringu, því eins og áður segir þá voru þetta ansi afdrifarík mistök.