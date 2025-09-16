Myndskeið: Breki er mikill karakter

„Breki mætti þarna sem algjör lykilmaður í seinni hálfleiknum og var með einhverja tíu bolta plús í seinni hálfleik,“ sagði Einar Ingi Hrafnsson í Handboltahöllinni á Handboltapassanum og átti þar við Breka Hrafn Árnason, markvörð Fram.
Breki Hrafn kom mjög sterkur inn í síðari hálfleik í öruggum sigri á nýliðum Þórs, 36:27, í annarri umferð úrvalsdeildarinnar á laugardag.
„Hann er líka bara karakter þessi gæi, við munum eftir honum í bikarúrslitum og úrslitum í fyrra. Hann gefur af sér og smitar út í hópinn. Hann var lykilhlekkur í þessum breytta seinni hálfleik,“ bætt Einar Ingi við.
Einar Ingi, þáttastjórnandinn Hörður Magnússon og Vignir Stefánsson ræddu einnig um þá ákvörðun Daniels Birkelund, þjálfara Þórs, að taka markvörðinn Nikola Radovanic af velli í hálfleik þegar hann hafði varið sjö skot í fyrri hálfleik og Þórsarar voru einu marki yfir að honum loknum.
