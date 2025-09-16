Íþróttir | Handbolti | mbl | 16.9.2025 | 19:27

Myndskeið: Jóhanna best í 2. umferðinni

Tengdar fréttir

Handboltahöllin

Lið 2. umferðar kk.

Myndskeið: Bjarni Ófeigur bestur í 2. umferð

» Fleiri tengdar fréttir

Jóhanna Margrét Sigurðardóttir, leikmaður HK, var kjörin besti leikmaður 2. umferðar úrvalsdeildar karla í handknattleik í Handboltahöllinni á Handboltapassanum.

Jóhanna Margrét skoraði 12 mörk úr 16 skotum í gífurlega sterkum 24:21-sigri á Val á Hlíðarenda.

Jónatan Magnússon, þjálfari KA/Þórs, var útnefndur besti þjálfari umferðarinnar og Lovísa Thompson hjá Val var besti varnarmaðurinn.

Lið 2. umferðar má sjá í heild sinni í spilaranum hér að ofan en mbl.is færir ykkur efni úr íslenska handboltanum í samstarfi við Handboltapassann.

Tengdar fréttir

Handboltahöllin

Lið 2. umferðar kk.

Myndskeið: Bjarni Ófeigur bestur í 2. umferð

» Fleiri tengdar fréttir
mbl.is
Fleira áhugavert
4 ára stúlka send í bráðaaðgerð eftir mávabit Orkuveitan sækir fram í Japan Áhyggjur af tilfærslu til ríkisins Aðalsókn Ísraelsmanna í Gasaborg hafin
Fleira áhugavert
Tjón varð á flugvélinni Sveif inn á mótorlausri vél og allt leit vel út Segja Ísrael hafa framið þjóðarmorð Bændur að leita að fé voru í vélinni