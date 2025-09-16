Íþróttir | Handbolti | mbl | 16.9.2025 | 20:33

Myndskeið: „Sara var ótrúleg í leiknum“

Í Handboltahöllinni á Handboltapassanum var rætt um magnaða frammistöðu Söru Sifjar Helgadóttur í marki Hauka þegar liðið vann Val 24:21 í 2. umferð úrvalsdeildarinnar á laugardag.

„Sara var ótrúleg í leiknum,“ sagði Vignir Stefánsson, sérfræðingur Handboltahallarinnar, um frammistöðu hennar.

Sara Sif gerði sér lítið fyrir og varði 18 skot en hún lokaði einfaldlega markinu á upphafsmínútum leiksins þegar Haukar gáfu tóninn og komust í 5:0.

Umræður þáttastjórnandans Harðar Magnússonar, Vignis og Einars Inga Hrafnssonar um Söru Sif má sjá í heild sinni í spilaranum hér að ofan.

mbl.is
