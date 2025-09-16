Myndskeið: „Sara var ótrúleg í leiknum“

Í Handboltahöllinni á Handboltapassanum var rætt um magnaða frammistöðu Söru Sifjar Helgadóttur í marki Hauka þegar liðið vann Val 24:21 í 2. umferð úrvalsdeildarinnar á laugardag.
„Sara var ótrúleg í leiknum,“ sagði Vignir Stefánsson, sérfræðingur Handboltahallarinnar, um frammistöðu hennar.
Sara Sif gerði sér lítið fyrir og varði 18 skot en hún lokaði einfaldlega markinu á upphafsmínútum leiksins þegar Haukar gáfu tóninn og komust í 5:0.
