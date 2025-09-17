Aron: Klukkutíma seinna er ég rekinn

„Ég ætlaði mér alltaf að spila með Barcelona,“ sagði handboltamaðurinn og landsliðsfyrirliðinn fyrrverandi Aron Pálmarsson í Dagmálum.
Aron, sem er 34 ára gamall, lagði skóna á hilluna á dögunum eftir afar farsælan feril þar sem hann varð þrettán sinnum landsmeistari í Þýskalandi, Ungverjalandi, á Spáni og á Íslandi en hann lék alls 184 A-landsleiki og skoraði í þeim 694 mörk.
Aron gekk til liðs við Barcelona frá Veszprém árið 2017 en félagaskiptin fóru ekki vel í stuðningsmenn ungverska liðsins sem voru lengi að fyrirgefa Aroni viðskilnaðinn.
„Ég skil vel gremju stuðningsmanna Veszprém og ef ég mætti breyta einhverju á ferlinum þá hefði ég bara mætt þarna á æfingu á sínum tíma,“ sagði Aron.
„Það kom engum á óvart að ég skildi ekki mæta en málið var það að Veszprém var búið að lofa að selja mig fyrir ákveðna upphæð sem Barcelona bauð þeim. Svo kemur nýr þjálfari sem vill halda mér, þó það sé bara í þetta eina ár sem ég átti eftir af samningnum.
Ég spyr forráðamenn félagsins hvort það sé ekki bara best að ég sleppi því að mæta, þar sem ég var hvort sem er á förum, og félögin á lokstigi í einhverjum viðræðum. Ég fékk óskýr svör varðandi það og mæti ekki. Klukkutíma seinna kemur tilkynning um að ég sé rekinn,“ sagði Aron meðal annars.
Viðtalið við Aron í heild sinni má nálgast með því að smella hér eða á hlekkinn hér fyrir ofan.