Bendir allt til þess að Kári spili á Akureyri

Jökull Þorkelsson
Allt bendir til þess að þaulreyndi handknattleiksmaðurinn Kári Kristján Kristjánsson spili með Þór Akureyri í vetur.
Þetta herma heimildir mbl.is en Kári Kristján hefur verið án félags eftir að samningur hans við uppeldisfélagið ÍBV rann út. Þá fékk hann ekki boð um nýjan samning í Vestmannaeyjum.
Kári, sem verður 41 árs í lok október, hefur æft með nýliðum Þórs undanfarið og þykir líklegt að hann skrifi undir og spili með félaginu á þessu tímabili. Félagið hefur þá boðið honum samning.
Kári er ekki í viðræðum við neitt annað félag samkvæmt heimildum.