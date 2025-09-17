Íþróttir | Handbolti | mbl | 17.9.2025 | 12:10

Bendir allt til þess að Kári spili á Akureyri

Kári Kristján Kristjánsson í leik með ÍBV.
Kári Kristján Kristjánsson í leik með ÍBV. mbl.is/Eggert Jóhannesson
mbl.is

Jökull Þorkelsson

jokull@mbl.is

Allt bendir til þess að þaulreyndi handknattleiksmaðurinn Kári Kristján Kristjánsson spili með Þór Akureyri í vetur.

Þetta herma heimildir mbl.is en Kári Kristján hefur verið án félags eftir að samningur hans við uppeldisfélagið ÍBV rann út. Þá fékk hann ekki boð um nýjan samning í Vestmannaeyjum.

Ósáttur við ÍBV eftir móðurmissinn
Frétt af mbl.is

Ósáttur við ÍBV eftir móðurmissinn

Kári, sem verður 41 árs í lok október, hefur æft með nýliðum Þórs undanfarið og þykir líklegt að hann skrifi undir og spili með félaginu á þessu tímabili. Félagið hefur þá boðið honum samning. 

Kári er ekki í viðræðum við neitt annað félag samkvæmt heimildum. 

Kári æfir með nýliðunum
Frétt af mbl.is

Kári æfir með nýliðunum
mbl.is
Fleira áhugavert
Telja eldgos geta brotist út á næstu vikum Fer fram á dauðarefsingu yfir banamanni Kirk Orkuveitan sækir fram í Japan „Við drógum börnin út í pörtum“
Fleira áhugavert
Íslenskir drykkir keppa á stóru sviði Orkuveitan sækir fram í Japan Kom ekki til greina að banna samkomuna Ríkisstjórnin þarf einfaldlega að gera betur