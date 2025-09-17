Íþróttir | Handbolti | mbl | 17.9.2025 | 19:38

„Hann er að elda eitthvað í KA-heimilinu“

„Hann er greinilega að elda eitthvað þarna í KA-heimilinu. Stemningin er einhvern veginn þannig,“ sagði Einar Ingi Hrafnsson í Handboltahöllinni á Handboltapassanum.

Þar átti Einar Ingi við Jónatan Magnússon, þjálfara KA/Þórs, sem hefur farið frábærlega af stað sem nýliði í úrvalsdeild kvenna.

„Þær koma mjög skemmtilega á óvart og svo eru þær auðvitað búnar að fá þrjá erlenda leikmenn sem komu mér allavega á óvart í þessum leik.

Þær voru allar að spila rullu og skila sínu,“ bætti hann við og vísaði til sigurs á ÍBV í 2. umferð deildarinnar.

Umræður Einars Inga, Harðar Magnússonar og Vignis Stefánssonar um KA/Þór má sjá í heild sinni í spilaranum hér að ofan.

mbl.is
