Janus á leið til Barcelona

Janus Daði Smárason, landsliðsmaður í handknattleik, gengur til liðs við spænska stórveldið Barcelona næsta sumar.
Þetta fullyrðir spænski miðillinn Mundo Deportivo, þar sem kemur fram að Janus Daði sé með þriggja ára samningstilboð í höndunum og að mikil bjartsýni ríki hjá Barcelona um að hann muni samþykkja tilboðið.
Hann er sem stendur leikmaður Pick Szeged í Ungverjalandi og rennur samningur Selfyssingsins út næsta sumar.
Hjá Barcelona er fyrir landsliðsmarkvörðurinn Viktor Gísli Hallgrímsson.