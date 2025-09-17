Íþróttir | Handbolti | mbl | 17.9.2025 | 20:23

Janus á leið til Barcelona

Janus Daði Smárason í leik með íslenska landsliðinu á HM …
Janus Daði Smárason í leik með íslenska landsliðinu á HM í janúar. mbl.is/Eyþór

Janus Daði Smárason, landsliðsmaður í handknattleik, gengur til liðs við spænska stórveldið Barcelona næsta sumar.

Þetta fullyrðir spænski miðillinn Mundo Deportivo, þar sem kemur fram að Janus Daði sé með þriggja ára samningstilboð í höndunum og að mikil bjartsýni ríki hjá Barcelona um að hann muni samþykkja tilboðið.

Hann er sem stendur leikmaður Pick Szeged í Ungverjalandi og rennur samningur Selfyssingsins út næsta sumar.

Hjá Barcelona er fyrir landsliðsmarkvörðurinn Viktor Gísli Hallgrímsson.

